Сийярто возмутился из-за трат денег ЕС на золотые унитазы на Украине

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ненормальным то, что деньги европейских налогоплательщиков тратятся на золотые унитазы на Украине, а Брюссель при этом хочет отправить еще сто миллиардов евро Киеву.

По его словам, венгерская оппозиция, будь она у власти, "без проблем бы это одобрила", но пока у власти действующее правительство, "деньги венгров не отправят на Украину".