Сийярто возмутился из-за трат денег ЕС на золотые унитазы на Украине

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ненормальным то, что деньги европейских налогоплательщиков тратятся на золотые унитазы на Украине, а Брюссель при этом хочет отправить еще сто миллиардов евро Киеву.
"То, что происходит в Брюсселе, ненормально: несмотря на то, что, как выяснилось, часть средств европейского народа была потрачена военной мафией на золотые унитазы и другие предметы роскоши на Украине, теперь они хотят отправить туда ещё сто миллиардов евро из средств европейских налогоплательщиков", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, венгерская оппозиция, будь она у власти, "без проблем бы это одобрила", но пока у власти действующее правительство, "деньги венгров не отправят на Украину".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Депутат Рады предрек падение режима на Украине
Вчера, 17:52