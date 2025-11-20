Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании рейтинг Стармера побил очередной антирекорд
15:22 20.11.2025
В Великобритании рейтинг Стармера побил очередной антирекорд
В Великобритании рейтинг Стармера побил очередной антирекорд
Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера побил очередной антирекорд и составил отрицательные 54 пункта, следует из результатов исследования,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:22:00+03:00
2025-11-20T15:22:00+03:00
В Великобритании рейтинг Стармера побил очередной антирекорд

YouGov: число не одобряющих работу Стармера британцев выросло до 73%

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 ноя - РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера побил очередной антирекорд и составил отрицательные 54 пункта, следует из результатов исследования, опубликованных компанией YouGov.
Рейтинг определяется разницей между процентами респондентов, одобряющих и не одобряющих деятельность властей.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: половина избирателей-лейбористов хотят отставки Стармера до выборов
18 ноября, 01:54
Согласно данным опроса, одобряют деятельность Стармера только 19% британцев, что на два процентных пункта ниже, чем в октябре. Доля не одобряющих Стармера респондентов увеличилась на один процентный пункт - до 73%. Таким образом, разрыв между показателями составил 54 пункта, что стало рекордом с момента выборов в 2024 году.
Рейтинги лидера набирающей популярность правой партии Reform UK Найджела Фаража и лидера Консервативной партии Кеми Баденок составляют отрицательные 32 пункта и практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.
Опрос проводился с 16 по 17 ноября среди 2112 взрослых британцев. Данные о погрешности не приводятся.
Министр здравоохранения Британии Уэс Стритинг - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Глава Минздрава Британии опроверг слухи о его намерении сместить Стармера
12 ноября, 12:21
 
