В Великобритании рейтинг Стармера побил очередной антирекорд

ЛОНДОН, 20 ноя - РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Великобритании Кира Стармера побил очередной антирекорд и составил отрицательные 54 пункта, следует из результатов исследования, опубликованных компанией YouGov.
Рейтинг определяется разницей между процентами респондентов, одобряющих и не одобряющих деятельность властей.
Согласно данным опроса, одобряют деятельность Стармера только 19% британцев, что на два процентных пункта ниже, чем в октябре. Доля не одобряющих Стармера респондентов увеличилась на один процентный пункт - до 73%. Таким образом, разрыв между показателями составил 54 пункта, что стало рекордом с момента выборов в 2024 году.
Рейтинги лидера набирающей популярность правой партии Reform UK Найджела Фаража и лидера Консервативной партии Кеми Баденок составляют отрицательные 32 пункта и практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.
Опрос проводился с 16 по 17 ноября среди 2112 взрослых британцев. Данные о погрешности не приводятся.