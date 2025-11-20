Ведяхин: уже 90% регионов России применяют ИИ-решения Сбера

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В настоящий момент уже 90% регионов России применяют решения Сбера c использованием искусственного интеллекта (ИИ), заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

Заявление прозвучало на международной конференции AI Journey 2025 ("Путешествие в мир искусственного интеллекта").

C 2023 года Сбер проводит программу ИИ-трансформации российских регионов, она нацелена на внедрение нейросетевых технологий в экономику и государственное управление.

"Сегодня уже 90% регионов России применяют решения Сбера c использованием искусственного интеллекта (ИИ). Региональные проекты реализуются в медицине, сельском хозяйстве, образовании, сфере государственных услуг и других. Мы видим, как при нашем участии растут компетенции региональных властей в вопросах ИИ-трансформации, а значит, повышается качество проектов с использованием генеративного ИИ. В итоге улучшается взаимодействие граждан с госструктурами – оно становится более быстрым, удобным и персонализированным", - отметил Ведяхин, его слова приводят в пресс-службе банка.

Так, в Костроме ИИ-решение на базе нейросети GigaChat помогает отвечать на основные вопросы граждан о работе общественного транспорта – сервис способен обрабатывать до 36 тысяч обращений в год. Сейчас он проходит опытную эксплуатацию. А в Томском государственном университете пилотируется мультиагентная ИИ-система Russia-on-board, понимающая 20 языков. Другой ИИ-помощник – для министерства тарифного регулирования Воронежской области, оснащенный специализированной базой знаний, позволяет сократить время обработки сложных запросов в пять раз.