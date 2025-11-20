Ведяхин: ИИ помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека

"Каждый человек уникален. Наша задача — сделать экосистему вокруг каждого человека. Это и есть человекоцентричность — искусственный интеллект помогает ее выстраивать. В Сбере уже реализовано более 500 кейсов внедрения ИИ. В этом году от GenAI мы ожидаем 50 миллиардов рублей экономического эффекта. Нет ни одного процесса в Сбере, где бы ИИ не принес пользу. Иногда это повышает эффективность на 10–20%, иногда на 50%, а иногда в разы — все зависит от зрелости процесса", - сказал Ведяхин, его слова привели в пресс-службе Сбера.