Ведяхин: ИИ помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека - РИА Новости, 20.11.2025
16:19 20.11.2025
Ведяхин: ИИ помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека
Ведяхин: ИИ помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека
Искусственный интеллект помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. РИА Новости, 20.11.2025
технологии, брикс, сбербанк россии, сбер, искусственный интеллект (ии)
Технологии, БРИКС, Сбербанк России, Сбер, Искусственный интеллект (ИИ)
Ведяхин: ИИ помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека

Александр Ведяхин: ИИ помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Это заявление прозвучало на конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") в рамках II Международного делового форума стран БРИКС+ по искусственному интеллекту. Модератором дискуссии выступил Ведяхин.
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Песков рассказал, что Путин забрал с конференции "Сбера" по ИИ
Вчера, 13:25
Он рассказал, что генеративный искусственный интеллект (GenAI) позволяет Сберу выстраивать экосистему вокруг каждого человека и внедрять гиперперсонализацию обслуживания.
"Каждый человек уникален. Наша задача — сделать экосистему вокруг каждого человека. Это и есть человекоцентричность — искусственный интеллект помогает ее выстраивать. В Сбере уже реализовано более 500 кейсов внедрения ИИ. В этом году от GenAI мы ожидаем 50 миллиардов рублей экономического эффекта. Нет ни одного процесса в Сбере, где бы ИИ не принес пользу. Иногда это повышает эффективность на 10–20%, иногда на 50%, а иногда в разы — все зависит от зрелости процесса", - сказал Ведяхин, его слова привели в пресс-службе Сбера.
Открывая форум, он анонсировал международную платформу BRICS+ AI Success Hub, которая создана вместе с ЮНИДО. Платформа включает порядка 80 кейсов применения искусственного интеллекта из почти 30 стран. Кейсбук будет расширяться и дополняться.
В завершение форума Ведяхин подчеркнул, что взаимопомощь и взаимопонимание стали лейтмотивом, на основе которого члены Международного альянса в сфере ИИ будут выстраивать глобальное сотрудничество.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Опрос показал, сколько россиян пользовались ИИ в этом году
Вчера, 15:48
 
