Ведяхин: ИИ помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека
Искусственный интеллект помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека, считает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Это заявление прозвучало на конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта") в рамках II Международного делового форума стран БРИКС+ по искусственному интеллекту. Модератором дискуссии выступил Ведяхин.
Он рассказал, что генеративный искусственный интеллект (GenAI) позволяет Сберу выстраивать экосистему вокруг каждого человека и внедрять гиперперсонализацию обслуживания.
"Каждый человек уникален. Наша задача — сделать экосистему вокруг каждого человека. Это и есть человекоцентричность — искусственный интеллект помогает ее выстраивать. В Сбере уже реализовано более 500 кейсов внедрения ИИ. В этом году от GenAI мы ожидаем 50 миллиардов рублей экономического эффекта. Нет ни одного процесса в Сбере, где бы ИИ не принес пользу. Иногда это повышает эффективность на 10–20%, иногда на 50%, а иногда в разы — все зависит от зрелости процесса", - сказал Ведяхин, его слова привели в пресс-службе Сбера.
Открывая форум, он анонсировал международную платформу BRICS+ AI Success Hub, которая создана вместе с ЮНИДО. Платформа включает порядка 80 кейсов применения искусственного интеллекта из почти 30 стран. Кейсбук будет расширяться и дополняться.
В завершение форума Ведяхин подчеркнул, что взаимопомощь и взаимопонимание стали лейтмотивом, на основе которого члены Международного альянса в сфере ИИ будут выстраивать глобальное сотрудничество.