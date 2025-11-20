Рейтинг@Mail.ru
Аукнулось по полной программе: Россия ответила на ультиматум США - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ultimatum-2056071817.html
Аукнулось по полной программе: Россия ответила на ультиматум США
Аукнулось по полной программе: Россия ответила на ультиматум США - РИА Новости, 20.11.2025
Аукнулось по полной программе: Россия ответила на ультиматум США
Главная прелесть танго заключается в том, что его можно (и неизбежно нужно) танцевать вдвоем. И если ты захотел наступить на ногу партнеру, в итоге хромать... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T08:00:00+03:00
2025-11-20T08:00:00+03:00
в мире
аналитика
россия
сша
москва
михаил мишустин
владимир путин
банк "развитие"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056082249_103:137:1564:959_1920x0_80_0_0_093322edd50db0cee19345b9cd39c1e6.jpg
https://ria.ru/20251119/posol-2056040571.html
https://ria.ru/20251119/rubio-2055964407.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056082249_155:0:1542:1040_1920x0_80_0_0_e3dd40d9254bc2af0ce9b3b20c10010d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аналитика, россия, сша, москва, михаил мишустин, владимир путин, банк "развитие", шос, сила сибири — 2, санкции в отношении россии
В мире, Аналитика, Россия, США, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Банк "Развитие", ШОС, Сила Сибири — 2, Санкции в отношении России

Аукнулось по полной программе: Россия ответила на ультиматум США

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Главная прелесть танго заключается в том, что его можно (и неизбежно нужно) танцевать вдвоем. И если ты захотел наступить на ногу партнеру, в итоге хромать придется тебе.
Этот музыкально-хирургический закон мироздания отлично иллюстрируют две новости, на первый взгляд не имеющие друг к другу прямого отношения.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Дарчиев рассказал о реакции России на заявления США по ядерным испытаниям
Вчера, 15:27
Новость первая: президент США Трамп согласился подписать закон о введении "адских" санкций против стран, ведущих торговлю (и вообще имеющих общие экономические проекты) с Россией, на которые предполагается налагать пошлины на импорт в США до 500 процентов. При этом Трамп оговаривает, что он должен иметь "полный контроль над санкционной политикой", то есть право карать и миловать (ну как это водится в развитых демократиях). Цель — принудить Россию к уступкам по Украине, а в дальнейшем — к уступкам во всем подряд. Зачем останавливаться, если карта пошла?
Новость вторая: вчера в Москве завершилось двухдневное заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством главы правительства России Михаила Мишустина. Формально-дипломатическая цель мероприятия — "укрепление технологического суверенитета, защита критической инфраструктуры и торгово-экономическое сотрудничество".
По факту главы правительств стран ШОС собрались для оперативной корректировки Стратегии развития ШОС до 2025 года, принятой в начале сентября, и для фокусирования усилий и ресурсов на трех важнейших направлениях: энергетика, транспортная логистика и финансовая система. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций стран ШОС обозначил, что сейчас имеет место быть "волатильная экономическая конъюнктура на фоне турбулентности на глобальных рынках, односторонних санкций и тарифных ограничений и войн". Иными словами, создалась ситуация, где коллективный Запад уверен, что может нанести России максимальный урон и в идеале привести к нашему экономическому удушению, перекрывая кран в торговле энергоносителями, блокируя транспортные потоки и финансовые транзакции. Но он очень сильно — вернее, трагически — ошибается.
К вящему и пущему расстройству наших "наказателей", в области энергетики в рамках ШОС все идет под слоганами: "Не дождетесь" и "Но это еще не все". Лишь несколько примеров:
  • начало строительства газопровода "Сила Сибири — 2" (50 миллиардов кубометров газа в год на 30 лет);
  • разработка нового газопровода Россия — Казахстан (до 45 миллиардов кубометров в год);
  • разработка пяти масштабных проектов по гидроэнергетике в Пакистане;
  • строительство крупнейшей АЭС в Иране (четыре энергоблока, 25 миллиардов долларов). Всего планируется построить к 2040 году восемь реакторов общей мощностью 20 гигаватт, а также запустить отдельный проект по малым АЭС.
Прогресс в логистике:
  • ускорение реализации транспортного коридора Север — Юг, в частности строительство последнего звена, которое соединит Россию с Ираном железнодорожным путем (Рашт — Астара), что позволит увеличить грузооборот до 15 миллионов тонн в год, а также развитие восточной ветки коридора через Афганистан и Пакистан;
  • разработка Трансаральского двухпутного железнодорожного маршрута и Трансафганской железной дороги, которая свяжет Центральную Азию с Южной Азией;
  • кратное увеличение пропускной способности Северного морского пути (СМП) — 100 миллионов тонн в год к 2030 году (сравнимо с Суэцким каналом).
Прорыв в финансах:
  • начало проработки Банка развития ШОС, который станет основой независимой платежной системы объединения, а также заменит западные депозитарии и возьмет на себя функцию центра по новым видам расчетов, в том числе цифровым валютам и цифровым финансовым активам;
  • взаимное признание кредитных рейтингов;
  • выпуск государственных облигаций России в юанях, что кратно снизит стоимость государственных заимствований и обслуживание госдолга;
  • выпуск совместных облигаций стран ШОС;
  • создание альтернативы SWIFT.
Как сказал Владимир Путин, товарооборот России и ШОС уже сейчас достигает 409 миллиардов долларов в год, а перспективы неизмеримо больше, в связи с чем ШОС может и должна стать одним из самых влиятельных объединений в мире.
Встреча в Москве отправила на Запад простое и понятное послание: если вы готовы начать экономическую войну против стран, представляющих треть мирового ВВП, — будьте готовы и к последствиям. Потому что угрозы и шантаж тут не пройдут — не на тех напали.
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России
Вчера, 11:53
 
В миреАналитикаРоссияСШАМоскваМихаил МишустинВладимир ПутинБанк "Развитие"ШОССила Сибири — 2Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала