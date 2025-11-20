Аукнулось по полной программе: Россия ответила на ультиматум США

Главная прелесть танго заключается в том, что его можно (и неизбежно нужно) танцевать вдвоем. И если ты захотел наступить на ногу партнеру, в итоге хромать придется тебе.

Этот музыкально-хирургический закон мироздания отлично иллюстрируют две новости, на первый взгляд не имеющие друг к другу прямого отношения.

Новость первая: президент США Трамп согласился подписать закон о введении "адских" санкций против стран, ведущих торговлю (и вообще имеющих общие экономические проекты) с Россией, на которые предполагается налагать пошлины на импорт в США до 500 процентов. При этом Трамп оговаривает, что он должен иметь "полный контроль над санкционной политикой", то есть право карать и миловать (ну как это водится в развитых демократиях). Цель — принудить Россию к уступкам по Украине, а в дальнейшем — к уступкам во всем подряд. Зачем останавливаться, если карта пошла?

Новость вторая: вчера в Москве завершилось двухдневное заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством главы правительства России Михаила Мишустина. Формально-дипломатическая цель мероприятия — "укрепление технологического суверенитета, защита критической инфраструктуры и торгово-экономическое сотрудничество".

По факту главы правительств стран ШОС собрались для оперативной корректировки Стратегии развития ШОС до 2025 года, принятой в начале сентября, и для фокусирования усилий и ресурсов на трех важнейших направлениях: энергетика, транспортная логистика и финансовая система. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций стран ШОС обозначил, что сейчас имеет место быть "волатильная экономическая конъюнктура на фоне турбулентности на глобальных рынках, односторонних санкций и тарифных ограничений и войн". Иными словами, создалась ситуация, где коллективный Запад уверен, что может нанести России максимальный урон и в идеале привести к нашему экономическому удушению, перекрывая кран в торговле энергоносителями, блокируя транспортные потоки и финансовые транзакции. Но он очень сильно — вернее, трагически — ошибается.

К вящему и пущему расстройству наших "наказателей", в области энергетики в рамках ШОС все идет под слоганами: "Не дождетесь" и "Но это еще не все". Лишь несколько примеров:

начало строительства газопровода "Сила Сибири — 2" (50 миллиардов кубометров газа в год на 30 лет);

разработка нового газопровода Россия — Казахстан (до 45 миллиардов кубометров в год);

разработка пяти масштабных проектов по гидроэнергетике в Пакистане;

строительство крупнейшей АЭС в Иране (четыре энергоблока, 25 миллиардов долларов). Всего планируется построить к 2040 году восемь реакторов общей мощностью 20 гигаватт, а также запустить отдельный проект по малым АЭС.

Прогресс в логистике:

ускорение реализации транспортного коридора Север — Юг, в частности строительство последнего звена, которое соединит Россию с Ираном железнодорожным путем (Рашт — Астара), что позволит увеличить грузооборот до 15 миллионов тонн в год, а также развитие восточной ветки коридора через Афганистан и Пакистан;

разработка Трансаральского двухпутного железнодорожного маршрута и Трансафганской железной дороги, которая свяжет Центральную Азию с Южной Азией;

кратное увеличение пропускной способности Северного морского пути (СМП) — 100 миллионов тонн в год к 2030 году (сравнимо с Суэцким каналом).

Прорыв в финансах:

начало проработки Банка развития ШОС, который станет основой независимой платежной системы объединения, а также заменит западные депозитарии и возьмет на себя функцию центра по новым видам расчетов, в том числе цифровым валютам и цифровым финансовым активам;

взаимное признание кредитных рейтингов;

выпуск государственных облигаций России в юанях, что кратно снизит стоимость государственных заимствований и обслуживание госдолга;

выпуск совместных облигаций стран ШОС;

создание альтернативы SWIFT.

Как сказал Владимир Путин, товарооборот России и ШОС уже сейчас достигает 409 миллиардов долларов в год, а перспективы неизмеримо больше, в связи с чем ШОС может и должна стать одним из самых влиятельных объединений в мире.