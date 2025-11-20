Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Украине меняется, считает временная поверенная в делах США - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056460634.html
Ситуация на Украине меняется, считает временная поверенная в делах США
Ситуация на Украине меняется, считает временная поверенная в делах США - РИА Новости, 20.11.2025
Ситуация на Украине меняется, считает временная поверенная в делах США
Ситуация в украинском урегулировании наконец-то складывается в пользу мира, считает временная поверенная в делах США на Украине, посол Джули Дэвис. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:50:00+03:00
2025-11-20T23:50:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251120/plan-2056460418.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский
Ситуация на Украине меняется, считает временная поверенная в делах США

Дэвис: ситуация в украинском урегулировании складывается в пользу мира

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Ситуация в украинском урегулировании наконец-то складывается в пользу мира, считает временная поверенная в делах США на Украине, посол Джули Дэвис.
"Сегодня мы с министром армии США Дэном Дрисколлом провели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством. Все разделяют видение президента (США Дональда - ред.) Трампа о прекращении этой войны. Наконец, ситуация меняется в пользу мира - мира, которого так долго ждали украинцы", - говорится в заявлении дипломата.
Представитель Белого дома Каролин Левитт ранее в четверг подтвердила встречу Владимира Зеленского с Дрисколлом, отметив, что по ее итогам министр был настроен оптимистично.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что план США по урегулированию конфликта соответствует предложениям российского президента Владимира Путина, озвученным в ходе саммита с Трампом на Аляске.
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Посол Украины в США высказалась о мирном плане Вашингтона
Вчера, 23:48
 
В миреСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала