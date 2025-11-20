Ситуация на Украине меняется, считает временная поверенная в делах США

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Ситуация в украинском урегулировании наконец-то складывается в пользу мира, считает временная поверенная в делах США на Украине, посол Джули Дэвис.
"Сегодня мы с министром армии США Дэном Дрисколлом провели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством. Все разделяют видение президента (США Дональда - ред.) Трампа о прекращении этой войны. Наконец, ситуация меняется в пользу мира - мира, которого так долго ждали украинцы", - говорится в заявлении дипломата.
Представитель Белого дома Каролин Левитт ранее в четверг подтвердила встречу Владимира Зеленского с Дрисколлом, отметив, что по ее итогам министр был настроен оптимистично.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что план США по урегулированию конфликта соответствует предложениям российского президента Владимира Путина, озвученным в ходе саммита с Трампом на Аляске.