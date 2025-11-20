Рейтинг@Mail.ru
Посол Стефанишина заявила о грядущей тяжелой зиме для Украины - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056460224.html
Посол Стефанишина заявила о грядущей тяжелой зиме для Украины
Посол Стефанишина заявила о грядущей тяжелой зиме для Украины - РИА Новости, 20.11.2025
Посол Стефанишина заявила о грядущей тяжелой зиме для Украины
Новый украинский посол в США Ольга Стефанишина признала, что Украину ожидает тяжелая зима, несмотря на согласованные поставки сжиженного природного газа из... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:47:00+03:00
2025-11-20T23:47:00+03:00
в мире
сша
украина
ольга стефанишина
нафтогаз украины
depa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029688134_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_ac95e2972ac7cd6a1560caa55b48be93.jpg
https://ria.ru/20251120/korruptsiya-2056454645.html
https://ria.ru/20251107/gaz-2053464982.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029688134_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_13d1a0a1ba33c73f9d3d6f6f3e7144e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, ольга стефанишина, нафтогаз украины, depa
В мире, США, Украина, Ольга Стефанишина, Нафтогаз Украины, DEPA
Посол Стефанишина заявила о грядущей тяжелой зиме для Украины

Посол Стефанишина: Украину ждет тяжелая зима, несмотря на поставки газа из США

© AP Photo / Andreea AlexandruОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Ольга Стефанишина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Новый украинский посол в США Ольга Стефанишина признала, что Украину ожидает тяжелая зима, несмотря на согласованные поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.
Ранее греческая газовая компания DEPA и "Нафтогаз Украины" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Сжиженный природный газ из США будет поставляться по маршруту Route 1 - проекту газоснабжения из Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Посол в США рассказала о влиянии коррупционного скандала на Украине
Вчера, 22:58
"Это будет разрушительная зима, хотя нам и удалось договориться о закупках американского СПГ и его поставках на Украину", - сказала Стефанишина на международном женском саммите, организованном газетой Washington Post.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Польша ведет переговоры об импорте сжиженного природного газа из США для поставок Словакии и Украине.
В начале ноября Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу.
В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов. В марте был достигнут рекорд, поставки составили почти 458 миллиардов кубических футов.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
На Украине забили тревогу из-за недостаточного импорта газа
7 ноября, 15:35
 
В миреСШАУкраинаОльга СтефанишинаНафтогаз УкраиныDEPA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала