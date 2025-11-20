Посол Стефанишина заявила о грядущей тяжелой зиме для Украины

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Новый украинский посол в США Ольга Стефанишина признала, что Украину ожидает тяжелая зима, несмотря на согласованные поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.

Румынию и Молдавию. Ранее греческая газовая компания DEPA и " Нафтогаз Украины " подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину с декабря 2025 года по март 2026 года. Сжиженный природный газ из США будет поставляться по маршруту Route 1 - проекту газоснабжения из Греции через Болгарию

"Это будет разрушительная зима, хотя нам и удалось договориться о закупках американского СПГ и его поставках на Украину", - сказала Стефанишина на международном женском саммите, организованном газетой Washington Post.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Польша ведет переговоры об импорте сжиженного природного газа из США для поставок Словакии и Украине.

В начале ноября Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу . До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу.

В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).