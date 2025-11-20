https://ria.ru/20251120/ukraina-2056460224.html
Посол Стефанишина заявила о грядущей тяжелой зиме для Украины
Посол Стефанишина заявила о грядущей тяжелой зиме для Украины - РИА Новости, 20.11.2025
Посол Стефанишина заявила о грядущей тяжелой зиме для Украины
Новый украинский посол в США Ольга Стефанишина признала, что Украину ожидает тяжелая зима, несмотря на согласованные поставки сжиженного природного газа из... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:47:00+03:00
2025-11-20T23:47:00+03:00
2025-11-20T23:47:00+03:00
в мире
сша
украина
ольга стефанишина
нафтогаз украины
depa
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029688134_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_ac95e2972ac7cd6a1560caa55b48be93.jpg
https://ria.ru/20251120/korruptsiya-2056454645.html
https://ria.ru/20251107/gaz-2053464982.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029688134_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_13d1a0a1ba33c73f9d3d6f6f3e7144e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, ольга стефанишина, нафтогаз украины, depa
В мире, США, Украина, Ольга Стефанишина, Нафтогаз Украины, DEPA
Посол Стефанишина заявила о грядущей тяжелой зиме для Украины
Посол Стефанишина: Украину ждет тяжелая зима, несмотря на поставки газа из США
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Новый украинский посол в США Ольга Стефанишина признала, что Украину ожидает тяжелая зима, несмотря на согласованные поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.
Ранее греческая газовая компания DEPA
и "Нафтогаз Украины
" подписали письмо о намерениях по поставке природного газа на Украину
с декабря 2025 года по март 2026 года. Сжиженный природный газ из США
будет поставляться по маршруту Route 1 - проекту газоснабжения из Греции
через Болгарию
, Румынию
и Молдавию
.
"Это будет разрушительная зима, хотя нам и удалось договориться о закупках американского СПГ и его поставках на Украину", - сказала Стефанишина
на международном женском саммите, организованном газетой Washington Post.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Польша
ведет переговоры об импорте сжиженного природного газа из США для поставок Словакии
и Украине.
В начале ноября Греция подписала с США долгосрочный контракт о поставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу
. До данным агентства Рейтер, СПГ будет поступать от совместного предприятия американских компаний, речь идет о поставках 0,7 миллиарда кубических метров СПГ в год, начиная с 2030 года. Всего за 20 лет Греция собирается импортировать 700 миллионов кубометров для дальнейшего экспорта в Европу.
В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов. В марте был достигнут рекорд, поставки составили почти 458 миллиардов кубических футов.