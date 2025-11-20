Источник: экс-командир "Айдара"* замешан в разворовывании крупной суммы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший командир запрещенной в России группировки "Айдар"*, ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий оказался замешан в разворовывании порядка 45 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Сторонник войны "до последнего украинца" бывший командир "Айдара"* (запрещенная в РФ террористическая организация), ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий оказался замешан в разворовывании денежных средств на сумму около 45 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что о махинациях НАНЦ "не писал только ленивый".

"Чего только стоит выделение 11,6 миллионов долларов на закупки 28 килограммов осьминогов, 118 килограммов филе лосося и 140 килограммов стейка лосося, 280 бутылок вина, а также четырех килограммов икры на нужды экспедиции на Южный полюс", - сказал он.

Представитель силовых структур напомнил, что Дикий тогда заявил, что эти деньги нельзя потратить на ВСУ , ввиду того, что эта статья бюджета предназначена исключительно на "гуманитарные расходы", а траты строго контролируются западными партнерами.

"Как выяснилось, эти денежные средства постепенно перемещались в карман Дикого и его подельников", - отметил собеседник агентства.