20.11.2025
23:21 20.11.2025
Источник: экс-командир "Айдара"* замешан в разворовывании крупной суммы
Источник: экс-командир "Айдара"* замешан в разворовывании крупной суммы
Бывший командир запрещенной в России группировки "Айдар"*, ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий оказался замешан в... РИА Новости, 20.11.2025
Источник: экс-командир "Айдара"* замешан в разворовывании крупной суммы

Экс-командир "Айдара" Евгений Дикий оказался замешан в разворовывании $45 млн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший командир запрещенной в России группировки "Айдар"*, ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий оказался замешан в разворовывании порядка 45 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сторонник войны "до последнего украинца" бывший командир "Айдара"* (запрещенная в РФ террористическая организация), ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий оказался замешан в разворовывании денежных средств на сумму около 45 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что о махинациях НАНЦ "не писал только ленивый".
"Чего только стоит выделение 11,6 миллионов долларов на закупки 28 килограммов осьминогов, 118 килограммов филе лосося и 140 килограммов стейка лосося, 280 бутылок вина, а также четырех килограммов икры на нужды экспедиции на Южный полюс", - сказал он.
Представитель силовых структур напомнил, что Дикий тогда заявил, что эти деньги нельзя потратить на ВСУ, ввиду того, что эта статья бюджета предназначена исключительно на "гуманитарные расходы", а траты строго контролируются западными партнерами.
"Как выяснилось, эти денежные средства постепенно перемещались в карман Дикого и его подельников", - отметил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация
