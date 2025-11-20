https://ria.ru/20251120/ukraina-2056457329.html
Источник: экс-командир "Айдара"* замешан в разворовывании крупной суммы
Источник: экс-командир "Айдара"* замешан в разворовывании крупной суммы - РИА Новости, 20.11.2025
Источник: экс-командир "Айдара"* замешан в разворовывании крупной суммы
Бывший командир запрещенной в России группировки "Айдар"*, ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий оказался замешан в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:21:00+03:00
2025-11-20T23:21:00+03:00
2025-11-20T23:21:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f3f689f5ea1311aa2dce5b9b93670f0.jpg
https://ria.ru/20250629/vsu-2026149156.html
https://ria.ru/20251017/prigovory-2048790750.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd6b3717c099533b16a316a54161d746.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Источник: экс-командир "Айдара"* замешан в разворовывании крупной суммы
Экс-командир "Айдара" Евгений Дикий оказался замешан в разворовывании $45 млн
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший командир запрещенной в России группировки "Айдар"*, ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий оказался замешан в разворовывании порядка 45 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сторонник войны "до последнего украинца" бывший командир "Айдара"* (запрещенная в РФ
террористическая организация), ныне глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий оказался замешан в разворовывании денежных средств на сумму около 45 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что о махинациях НАНЦ "не писал только ленивый".
"Чего только стоит выделение 11,6 миллионов долларов на закупки 28 килограммов осьминогов, 118 килограммов филе лосося и 140 килограммов стейка лосося, 280 бутылок вина, а также четырех килограммов икры на нужды экспедиции на Южный полюс", - сказал он.
Представитель силовых структур напомнил, что Дикий тогда заявил, что эти деньги нельзя потратить на ВСУ
, ввиду того, что эта статья бюджета предназначена исключительно на "гуманитарные расходы", а траты строго контролируются западными партнерами.
"Как выяснилось, эти денежные средства постепенно перемещались в карман Дикого и его подельников", - отметил собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая организация