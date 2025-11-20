В Брюсселе царит сумасшедший дом, заявил глава МИД Венгрии

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. В Брюсселе царит "сумасшедший дом", ряд стран считает, что коррупционный скандал на Украине - повод поскорее принять ее в Евросоюз, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Здесь царит не нормальность, а сумасшедший дом. Поэтому сегодня несколько моих коллег-министров утверждали, что коррупционный скандал на Украине – это ещё один повод принять Украину в Евросоюз", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС

По его словам, министры объясняли это необходимостью "предотвращения дальнейших коррупционных скандалов".

"Очевидно, что это безумие необходимо немедленно прекратить. На Украине существует система коррупции, достигающая самых высоких уровней государственного управления, военная мафия, из-за чего неизвестно, куда делись евро европейских граждан", - подчеркнул Сийярто.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.