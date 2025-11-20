Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе царит сумасшедший дом, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056376964.html
В Брюсселе царит сумасшедший дом, заявил глава МИД Венгрии
В Брюсселе царит сумасшедший дом, заявил глава МИД Венгрии - РИА Новости, 20.11.2025
В Брюсселе царит сумасшедший дом, заявил глава МИД Венгрии
В Брюсселе царит "сумасшедший дом", ряд стран считает, что коррупционный скандал на Украине - повод поскорее принять ее в Евросоюз, заявил венгерский министр... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:18:00+03:00
2025-11-20T17:18:00+03:00
в мире
украина
брюссель
тимур миндич
петер сийярто
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_0:43:3017:1740_1920x0_80_0_0_d799c3133ad4826f970c8676f24cc176.jpg
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056247339.html
https://ria.ru/20251115/zelenskiy-2055203379.html
https://ria.ru/20251119/gaz-2055749346.html
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_37e5e961d150f0635741e0f22e58a3c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, тимур миндич, петер сийярто, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, евросоюз, дело миндича
В мире, Украина, Брюссель, Тимур Миндич, Петер Сийярто, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Евросоюз, Дело Миндича
В Брюсселе царит сумасшедший дом, заявил глава МИД Венгрии

Сийярто: в Брюсселе из-за скандала на Украине предлагают скорее принять ее в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. В Брюсселе царит "сумасшедший дом", ряд стран считает, что коррупционный скандал на Украине - повод поскорее принять ее в Евросоюз, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Здесь царит не нормальность, а сумасшедший дом. Поэтому сегодня несколько моих коллег-министров утверждали, что коррупционный скандал на Украине – это ещё один повод принять Украину в Евросоюз", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине
Вчера, 11:43
По его словам, министры объясняли это необходимостью "предотвращения дальнейших коррупционных скандалов".
"Очевидно, что это безумие необходимо немедленно прекратить. На Украине существует система коррупции, достигающая самых высоких уровней государственного управления, военная мафия, из-за чего неизвестно, куда делись евро европейских граждан", - подчеркнул Сийярто.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября, 18:43
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаБрюссельТимур МиндичПетер СийяртоГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕвросоюзДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала