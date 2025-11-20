https://ria.ru/20251120/ukraina-2056376964.html
В Брюсселе царит сумасшедший дом, заявил глава МИД Венгрии
в мире, украина, брюссель, тимур миндич, петер сийярто, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, евросоюз, дело миндича
БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. В Брюсселе царит "сумасшедший дом", ряд стран считает, что коррупционный скандал на Украине - повод поскорее принять ее в Евросоюз, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Здесь царит не нормальность, а сумасшедший дом. Поэтому сегодня несколько моих коллег-министров утверждали, что коррупционный скандал на Украине
– это ещё один повод принять Украину в Евросоюз", - сказал Сийярто
венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС
.
По его словам, министры объясняли это необходимостью "предотвращения дальнейших коррупционных скандалов".
"Очевидно, что это безумие необходимо немедленно прекратить. На Украине существует система коррупции, достигающая самых высоких уровней государственного управления, военная мафия, из-за чего неизвестно, куда делись евро европейских граждан", - подчеркнул Сийярто.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу
, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук
- с должности министра энергетики.