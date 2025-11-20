В "Слуге народа" недовольны политикой офиса Зеленского, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Широкое недовольство политикой офиса Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала возникло в его фракции "Слуга народа" в парламенте, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Украинская власть переживает, пожалуй, самый серьезный политический кризис... В парламентской фракции "Слуга народа", которая составляет монобольшинство в Верховной раде, возникло широкое недовольство политикой офиса президента. По меньшей мере это половина "слуг", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По его информации, в числе недовольных – глава фракции Давид Арахамия, который имеет большое влияние в парламенте. "Страна" также напомнила, что между Арахамией и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком существует глубокий конфликт.
"Скандал с "пленками Миндича"… дал Арахамии возможность подготовить ответный удар по Ермаку… Если по вопросу отставки Ермака Зеленский не найдет общего языка с депутатами от "Слуги народа", фракция, вероятно, начнет дробиться. Как считает источник "Страны", будут выходить даже "списочники", несмотря на угрозу потерять депутатские полномочия", - отмечается в публикации.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.