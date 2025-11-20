СМИ: на Украине все чаще обсуждают целесообразность продолжения конфликта

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Целесообразность продолжения конфликта на Украине все чаще обсуждают в украинских политических кругах, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua".

По информации издания, еще один вопрос, который обсуждается в политкругах, – какова вероятность, что в будущем Украина не получит худший для нее вариант урегулирования. "Ранее любые новые условия мира становились только хуже", - отмечает "Страна.ua".