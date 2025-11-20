СМИ: на Украине все чаще обсуждают целесообразность продолжения конфликта

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Целесообразность продолжения конфликта на Украине все чаще обсуждают в украинских политических кругах, пишет в четверг украинское издание "Страна.ua".
Издание отмечает, что такие условия многие украинцы считают несправедливыми. Но в политических кругах "оценки высказываются не столь однозначные". "Там все чаще звучит, хотя пока и не публично, вопрос: а что дальше? Какие жертвы понесет еще украинской народ при продолжении войны? Сколько смертей и разрушений? Что с энергетикой? Будет ли снижен возраст мобилизации и усилены репрессивные механизмы? Потянет ли Европа помощь Украине в требуемом объеме, либо курс гривны придется опускать до отметки один к ста за доллар", - пишет "Страна".
По информации издания, еще один вопрос, который обсуждается в политкругах, – какова вероятность, что в будущем Украина не получит худший для нее вариант урегулирования. "Ранее любые новые условия мира становились только хуже", - отмечает "Страна.ua".
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
