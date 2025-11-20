ЕС готов сделать вид, что ожидает погашения кредита Киеву, заявили в ГД

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Европейский союз готов сделать вид, что ожидает погашения кредита Украине за счет репараций, которые Россия якобы когда-нибудь выплатит Украине, говорится в обращении Госдумы РФ к премьер-министру Михаилу Мишустину.

