ЕС готов сделать вид, что ожидает погашения кредита Киеву, заявили в ГД - РИА Новости, 20.11.2025
12:54 20.11.2025
ЕС готов сделать вид, что ожидает погашения кредита Киеву, заявили в ГД
украина
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
киев
украина
россия
киев
украина, россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, киев
Украина, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика, Евросоюз, Санкции в отношении России, Киев
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Европейский союз готов сделать вид, что ожидает погашения кредита Украине за счет репараций, которые Россия якобы когда-нибудь выплатит Украине, говорится в обращении Госдумы РФ к премьер-министру Михаилу Мишустину.
"Европейский союз готов сделать вид, что ожидает погашения этого кредита (Украине - ред.) за счет репараций, которые Россия якобы когда-нибудь выплатит Украине. Хотя всем, включая авторов этой идеи, очевидно, что ничего подобного никогда не произойдет", - говорится в обращении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине
8 октября, 08:00
 
УкраинаРоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономикаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииКиев
 
 
