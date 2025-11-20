https://ria.ru/20251120/ukraina-2056247339.html
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз немедленно прекратить отправлять деньги украинскому режиму и... РИА Новости, 20.11.2025
украина
венгрия
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине
Сийярто призвал ЕС немедленно прекратить финансировать Украину из-за скандала