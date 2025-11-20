Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине

"На мой взгляд, именно это надо сделать: потребовать отчета о потраченных средствах, немедленно остановить выплаты коррумпированному режиму военной мафии. И дальше отправлять деньги европейцев военной мафии нельзя. Конечно, я подниму этот вопрос на заседании", - сказал Сийярто журналистам перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.