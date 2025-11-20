Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 20.11.2025 (обновлено: 11:44 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056247339.html
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз немедленно прекратить отправлять деньги украинскому режиму и... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:43:00+03:00
2025-11-20T11:44:00+03:00
в мире
украина
венгрия
евросоюз
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_cc8d61e8a7784d67572436d39fb75c0f.jpg
https://ria.ru/20251119/zelenskiy--2055945454.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_1a1ddd0d182907b6f6d22e2966827d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, евросоюз, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Петер Сийярто
Сийярто обратился к ЕС из-за коррупционного скандала на Украине

Сийярто призвал ЕС немедленно прекратить финансировать Украину из-за скандала

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз немедленно прекратить отправлять деньги украинскому режиму и потребовать отчета о потраченных средствах после коррупционного скандала.
"На мой взгляд, именно это надо сделать: потребовать отчета о потраченных средствах, немедленно остановить выплаты коррумпированному режиму военной мафии. И дальше отправлять деньги европейцев военной мафии нельзя. Конечно, я подниму этот вопрос на заседании", - сказал Сийярто журналистам перед началом заседания совета глав МИД стран ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского
19 ноября, 10:56
 
В миреУкраинаВенгрияЕвросоюзПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала