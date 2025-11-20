Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф написал об источнике информации о плане урегулирования на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
02:17 20.11.2025
Уиткофф написал об источнике информации о плане урегулирования на Украине
Уиткофф написал об источнике информации о плане урегулирования на Украине
Уиткофф написал об источнике информации о плане урегулирования на Украине

Уиткофф случайно написал об источнике данных о плане урегулирования на Украине

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф случайно опубликовал в социальной сети Х сообщение о вероятном источнике портала Axios, написавшего про "тайные консультации" Вашингтона и Москвы по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине.
"Должно быть, он получил это от К.", - говорится в тексте сообщения Уиткоффа под ссылкой на статью портала.
Позднее надпись была удалена, что может указывать на ее вероятную публикацию по ошибке.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Отмечается, что пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
