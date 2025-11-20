Уиткофф написал об источнике информации о плане урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф случайно опубликовал в социальной сети Х сообщение о вероятном источнике портала Axios, написавшего про "тайные консультации" Вашингтона и Москвы по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине.