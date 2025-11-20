В Калининградской области раскрыли убийство, совершенное в 2016 году

Уточняется, что мать несовершеннолетней, узнавшая о беременности дочери на поздних сроках, скрывала данный факт. По версии следствия, в апреле 2016 года, когда у девушки начались роды, ее мать оказала ей помощь, а затем задушила новорожденного внука, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома, где его наутро обнаружили прохожие.