В Калининградской области раскрыли убийство, совершенное в 2016 году

КАЛИНИНГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Следователи СК раскрыли убийство новорожденного, совершенное в 2016 году в городе Гусеве под Калининградом, сообщила пресс-служба регионального СУСК.
По данным следствия, в апреле 2016 года в подвальном окне дома в Гусеве обнаружили пакет с телом новорожденного мальчика с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В 2016 году в рамках уголовного дела проведена судебная экспертиза, по результатам которой выделен ДНК-профиль младенца. На тот момент установить родителей новорожденного не удалось.
"В текущем году… по федеральной базе данных геномной информации установлены родители ребенка: отец, ранее отбывавший наказание в местах лишения свободы, и 17-летняя жительница Гусева, беременность для которой являлась нежелательной", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного СУСК.
Уточняется, что мать несовершеннолетней, узнавшая о беременности дочери на поздних сроках, скрывала данный факт. По версии следствия, в апреле 2016 года, когда у девушки начались роды, ее мать оказала ей помощь, а затем задушила новорожденного внука, поместила его тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в подвальное окно дома, где его наутро обнаружили прохожие.
"В настоящее время 46-летняя женщина задержана в качестве подозреваемой, допрошена и по ходатайству следователя СК России в отношении нее судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.
Дело удалось раскрыть, как отметили в СК, в результате грамотного, системного и слаженного взаимодействия следователей СУСК России по Калининградской области, оперативников ГУУР МВД России, ЭКЦ МВД России и УУР УМВД России по Калининградской области.
Следственным управлением СК России по Калининградской области продолжается работа по установлению лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, совершенных на территории региона в прошлые годы.