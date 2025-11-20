Рейтинг@Mail.ru
Турция продолжит контакты с Россией и США по Украине, сообщил источник
10:32 20.11.2025 (обновлено: 10:34 20.11.2025)
Турция продолжит контакты с Россией и США по Украине, сообщил источник
в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, сша
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Турция продолжит контакты с Россией и США по урегулированию на Украине для достижения конкретного, устойчивого результата, заявил РИА Новости турецкий источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду в Анкаре переговоры с Владимиром Зеленским, по итогам которых призвал возобновить стамбульский переговорный процесс, подчеркнув важность работы с РФ и США по урегулированию украинского конфликта.
"Господин президент (Тайип Эрдоган – ред.) неоднократно подчеркивал важность того, чтобы к урегулированию конфликта на Украине были привлечены все стороны. Вчера по итогам переговоров с Владимиром Зеленским господин президент заявил о готовности работать с РФ и США для достижения конкретного результата, который принесет устойчивый мир в регион. Мы будем продолжать контакты по той задаче, которую поставил нам господин президент", - заявил собеседник агентства.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
