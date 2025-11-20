ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА третий транш за трансфер Влашича

«

"Наши требования удовлетворены в полном объеме. Напомним, что ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу. Однако, учитывая предыдущий опыт, а именно реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередное обращение в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем", - написал Брейдо.