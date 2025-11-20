Рейтинг@Mail.ru
ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА третий транш за трансфер Влашича - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/tsska-2056411207.html
ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА третий транш за трансфер Влашича
ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА третий транш за трансфер Влашича - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА третий транш за трансфер Влашича
Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский "Вест Хэм" выплатить московскому ЦСКА полную сумму и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023 года по... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T19:17:00+03:00
2025-11-20T19:17:00+03:00
футбол
никола влашич
пфк цска
атлетико минейро
бруно фукс
вест хэм юнайтед
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862763405_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_05b06f2ace5427023c16117149d37023.jpg
https://rsport.ria.ru/20251120/ovchinnikov-2056391618.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862763405_237:0:957:540_1920x0_80_0_0_6aae3c3d6769c03b07f9f4bc46421552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
никола влашич, пфк цска, атлетико минейро, бруно фукс, вест хэм юнайтед, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Никола Влашич, ПФК ЦСКА, Атлетико Минейро, Бруно Фукс, Вест Хэм Юнайтед, Российская премьер-лига (РПЛ)
Футбол
ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА третий транш за трансфер Влашича

В ЦСКА заявили, что ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить третий транш за Влашича

© Фото : Пресс-служба ФК "Вест Хэм"Футболист Никола Влашич в ФК "Вест Хэм"
Футболист Никола Влашич в ФК Вест Хэм - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Вест Хэм"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский "Вест Хэм" выплатить московскому ЦСКА полную сумму и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023 года по третьему траншу за трансфер хорвата Николы Влашича, написал в своем Telegram-канале директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.
Ранее ФИФА вынесла идентичное решение по второму траншу за Влашича. Английский клуб опротестовал его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Позднее CAS обязал "Вест Хэм" выплатить сумму, но только после получения разрешения от властей Британии или изменения санкционного режима, не позволяющего совершить платеж. ЦСКА подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.
«
"Наши требования удовлетворены в полном объеме. Напомним, что ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу. Однако, учитывая предыдущий опыт, а именно реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередное обращение в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем", - написал Брейдо.
"Сегодня нам также пришло решение ФИФА по делу против "Атлетико Минейро", от которого мы еще не получили деньги за трансфер Бруно Фукса. Все наши требования полностью удовлетворены: в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору - более 1,2 млн евро", - добавил Брейдо.
Фукс в декабре 2024 года был выкуплен у ЦСКА "Атлетико Минейро", а до этого был арендован бразильским клубом. Влашич перешел из ЦСКА в "Вест Хэм" в 2021 году.
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Овчинников покинул РФС и занял должность директора академии "Локомотива"
20 ноября, 18:05
 
ФутболНикола ВлашичПФК ЦСКААтлетико МинейроБруно ФуксВест Хэм ЮнайтедРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала