ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА третий транш за трансфер Влашича

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский "Вест Хэм" выплатить московскому ЦСКА полную сумму и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023 года по третьему траншу за трансфер хорвата Николы Влашича, написал в своем Telegram-канале директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.
Ранее ФИФА вынесла идентичное решение по второму траншу за Влашича. Английский клуб опротестовал его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Позднее CAS обязал "Вест Хэм" выплатить сумму, но только после получения разрешения от властей Британии или изменения санкционного режима, не позволяющего совершить платеж. ЦСКА подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.
«
"Наши требования удовлетворены в полном объеме. Напомним, что ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу. Однако, учитывая предыдущий опыт, а именно реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередное обращение в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем", - написал Брейдо.
"Сегодня нам также пришло решение ФИФА по делу против "Атлетико Минейро", от которого мы еще не получили деньги за трансфер Бруно Фукса. Все наши требования полностью удовлетворены: в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору - более 1,2 млн евро", - добавил Брейдо.
Фукс в декабре 2024 года был выкуплен у ЦСКА "Атлетико Минейро", а до этого был арендован бразильским клубом. Влашич перешел из ЦСКА в "Вест Хэм" в 2021 году.