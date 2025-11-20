Ликсутов: на территории ОЭЗ Москвы завершается обустройство делового центра

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В первом из пяти запланированных к строительству бизнес-центров на улице Коломникова ОЭЗ "Технополис Москва" завершена подготовка офисных помещений административной части, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице продолжается масштабное благоустройство промышленных территорий, направленное на создание комфортной и современной городской среды. Так, в Юго-Восточном административном округе формируется новый деловой комплекс из пяти зданий", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он добавил, что после ввода всех объектов в эксплуатацию площадь комплекса превысит 340 тысяч квадратных метров.

Так, на данный момент в бизнес-центре обустроены места общего пользования, выполнены отделочные работы и обеспечено инженерное подключение. Также высотная часть комплекса с рельефными панелями и фасадами из стемалита рассчитана на размещение современных офисов, образовательных и научных пространств. Данное решение предусматривает гибкую планировку и высокий уровень инженерного оснащения. Таким образом, высокотехнологичные компании смогут адаптировать помещение под себя.

"Инфраструктурное развитие площадки "Печатники" становится важным этапом формирования новых точек роста для промышленности, науки и бизнеса столицы. Завершено строительство современного делового центра на улице Коломникова площадью более 50 тысяч квадратных метров – это первый объект будущего многофункционального комплекса", – отметил министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.

По его словам, арендатором выступило акционерное общество "Трансмашхолдинг". Оно заключило договор на помещения с пятого по 23-й этаж и готовится к переезду. Акционерное общество разместит в здании свою штаб-квартиру и ключевые подразделения.

Кроме того, офисно-деловой комплекс станет частью крупнейшего в Европе проекта "Южный порт", который реализуется осуществляется по инициативе правительства Москвы.

Генеральный директор "Промышленное строительство" Владислав Султанов подчеркнул, что проект офисно-делового центра ориентирован на эффективное использование пространства, открытость, доступность и многофункциональность. Компания оптимизировала планировку, определив лифтовые холлы, технические и административные помещения в центр здания. В результате это позволило равномерно распределить офисы по всей площади этажей и упростило их адаптацию под задачи арендаторов.