Ликсутов: на территории ОЭЗ Москвы завершается обустройство делового центра
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 20.11.2025
Ликсутов: на территории ОЭЗ Москвы завершается обустройство делового центра
Ликсутов: на территории ОЭЗ Москвы завершается обустройство делового центра
В первом из пяти запланированных к строительству бизнес-центров на улице Коломникова ОЭЗ "Технополис Москва" завершена подготовка офисных помещений... РИА Новости, 20.11.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
анатолий гарбузов
москва
максим ликсутов , анатолий гарбузов, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Москва
Ликсутов: на территории ОЭЗ Москвы завершается обустройство делового центра

Максим Ликсутов: в ОЭЗ Москвы завершается обустройство делового центра

Ликсутов: на территории ОЭЗ Москвы завершается обустройство делового центра
Ликсутов: на территории ОЭЗ Москвы завершается обустройство делового центра - 20.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: на территории ОЭЗ Москвы завершается обустройство делового центра
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В первом из пяти запланированных к строительству бизнес-центров на улице Коломникова ОЭЗ "Технополис Москва" завершена подготовка офисных помещений административной части, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице продолжается масштабное благоустройство промышленных территорий, направленное на создание комфортной и современной городской среды. Так, в Юго-Восточном административном округе формируется новый деловой комплекс из пяти зданий", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что после ввода всех объектов в эксплуатацию площадь комплекса превысит 340 тысяч квадратных метров.
Так, на данный момент в бизнес-центре обустроены места общего пользования, выполнены отделочные работы и обеспечено инженерное подключение. Также высотная часть комплекса с рельефными панелями и фасадами из стемалита рассчитана на размещение современных офисов, образовательных и научных пространств. Данное решение предусматривает гибкую планировку и высокий уровень инженерного оснащения. Таким образом, высокотехнологичные компании смогут адаптировать помещение под себя.
"Инфраструктурное развитие площадки "Печатники" становится важным этапом формирования новых точек роста для промышленности, науки и бизнеса столицы. Завершено строительство современного делового центра на улице Коломникова площадью более 50 тысяч квадратных метров – это первый объект будущего многофункционального комплекса", – отметил министр правительства Москвы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
По его словам, арендатором выступило акционерное общество "Трансмашхолдинг". Оно заключило договор на помещения с пятого по 23-й этаж и готовится к переезду. Акционерное общество разместит в здании свою штаб-квартиру и ключевые подразделения.
Кроме того, офисно-деловой комплекс станет частью крупнейшего в Европе проекта "Южный порт", который реализуется осуществляется по инициативе правительства Москвы.
Генеральный директор "Промышленное строительство" Владислав Султанов подчеркнул, что проект офисно-делового центра ориентирован на эффективное использование пространства, открытость, доступность и многофункциональность. Компания оптимизировала планировку, определив лифтовые холлы, технические и административные помещения в центр здания. В результате это позволило равномерно распределить офисы по всей площади этажей и упростило их адаптацию под задачи арендаторов.
ОЭЗ "Технополис Москва" является территорией со специальным юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь размещения высокотехнологичных предприятий особой экономической зоны превышает 390 гектаров. На протяжении нескольких лет она является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Гарбузов: 260 рабочих мест будет создано в новом промтехнопарке в Москве
18 ноября, 12:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовМосква
 
 
