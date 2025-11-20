Путин рассказал о роли транспорта в жизни России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал стратегически важной роль транспорта в жизни страны.
Глава государства поздравил трудовые коллективы и ветеранов с Днем работника транспорта. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
"Транспортный комплекс играет значимую, стратегически важную роль в жизни нашей страны, служит достижению национальных целей развития", - подчеркнул президент в своем поздравлении.
Глава государства отметил, что от компетентности, ответственного отношения к делу и тех результатов, которых добиваются работники отрасли, во многом зависят укрепление экономического, индустриального, технологического суверенитета России, динамичное развитие регионов, городов, поселков и сельских территорий, социальное благополучие миллионов людей.