Россиянки проиграли в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане
Россиянки проиграли в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане
Россиянки Элизабет Абраамян и Влада Воронина не смогли выйти в финал турнира WTT Star Contender Muscat в Омане. РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T19:19:00+03:00
Абраамян и Воронина уступили в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане