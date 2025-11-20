Рейтинг@Mail.ru
Россиянки проиграли в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Теннис
 
19:19 20.11.2025
Россиянки проиграли в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане
Россиянки проиграли в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Россиянки проиграли в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане
Россиянки Элизабет Абраамян и Влада Воронина не смогли выйти в финал турнира WTT Star Contender Muscat в Омане. РИА Новости Спорт, 20.11.2025
теннис
настольный теннис
спорт
/20251106/orenburg-2053256281.html
2025
Новости
настольный теннис, спорт
Теннис, Настольный теннис, Спорт
Россиянки проиграли в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане

Абраамян и Воронина уступили в полуфинале турнира по настольному теннису в Омане

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россиянки Элизабет Абраамян и Влада Воронина не смогли выйти в финал турнира WTT Star Contender Muscat в Омане.
В полуфинале Абраамян и Воронина уступили представительницам Южной Кореи Ён Чхон Ху и Ким На Ён со счетом 1-3.
Соревнования в Маскате завершатся 22 ноября.
Спортсмена держит в руке шарик для настольного тенниса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Оренбурге открылась академия настольного тенниса
6 ноября, 18:19
 
