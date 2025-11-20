СМИ: Циципаса лишили прав на год за почти двукратное превышение скорости

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас был лишен водительских прав на год за почти двукратное превышение скорости, ему выписали штраф на две тысячи евро, сообщает в четверг греческий телеканал Скай.
"У него (у Циципаса - ред.) отобрали права на один год... Двадцатисемилетний теннисист был зафиксирован системой видеонаблюдения, когда он ехал по Атики-Одос со скоростью 210 километров в час на принадлежащем ему роскошном автомобиле", - говорится в сообщении телеканала.
При этом скоростное ограничение на автостраде Атики-Одос составляет от 100 до 130 километров в час на разных участках.
Кроме того, теннисисту выписали штраф в размере двух тысяч евро, сообщает телеканал.
Циципас располагается на 34-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В его активе 12 титулов АТР, за карьеру он заработал более 36 миллионов долларов призовых.
