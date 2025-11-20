Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Циципаса лишили прав на год за почти двукратное превышение скорости - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Теннис
 
14:29 20.11.2025
СМИ: Циципаса лишили прав на год за почти двукратное превышение скорости
СМИ: Циципаса лишили прав на год за почти двукратное превышение скорости
атр, стефанос циципас, спорт
Теннис, АТР, Стефанос Циципас, Спорт
СМИ: Циципаса лишили прав на год за почти двукратное превышение скорости

Skai: теннисиста Циципаса лишили прав на год за езду на скорости 210 км/ч

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисист Стефанос Циципас
Теннисист Стефанос Циципас. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас был лишен водительских прав на год за почти двукратное превышение скорости, ему выписали штраф на две тысячи евро, сообщает в четверг греческий телеканал Скай.
"У него (у Циципаса - ред.) отобрали права на один год... Двадцатисемилетний теннисист был зафиксирован системой видеонаблюдения, когда он ехал по Атики-Одос со скоростью 210 километров в час на принадлежащем ему роскошном автомобиле", - говорится в сообщении телеканала.
При этом скоростное ограничение на автостраде Атики-Одос составляет от 100 до 130 километров в час на разных участках.
Кроме того, теннисисту выписали штраф в размере двух тысяч евро, сообщает телеканал.
Циципас располагается на 34-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В его активе 12 титулов АТР, за карьеру он заработал более 36 миллионов долларов призовых.
Рафаэль Надаль - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Надаль впервые вышел на корт после завершения карьеры
19 ноября, 20:37
 
ТеннисАТРСтефанос ЦиципасСпорт
 
