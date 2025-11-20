Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о тенденции прихода к власти на Западе потомков нацистов
14:34 20.11.2025 (обновлено: 14:37 20.11.2025)
Захарова заявила о тенденции прихода к власти на Западе потомков нацистов
В Москве обращают внимание на тревожную тенденцию прихода к власти в Европе потомков нацистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.11.2025
в мире, германия, москва, европа, мария захарова, оон
В мире, Германия, Москва, Европа, Мария Захарова, ООН
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве обращают внимание на тревожную тенденцию прихода к власти в Европе потомков нацистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обращаем внимание средств массовой информации на тревожную тенденцию прихода к власти в странах Европейского Союза потомков нацистов, которые если еще не все поголовно не гордятся, то ничуть не осуждают их деяния на службе преступных нацистских и фашистских режимов. Дошло до немыслимого: ФРГ продавила одну такую внучку защитника рейха на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в год 80-летия Победы над нацистской Германией. Восседает сейчас там", - отметила Захарова в ходе выступления на мероприятии по случаю 80-летия Нюрнбергского трибунала.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова назвала толерантность Европы к возрождению нацизма неприемлемой
