Тарнавский: 30% кода в "Т-Банке" уже пишет искусственный интеллект - РИА Новости, 20.11.2025
18:33 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/tarnavskiy-2056400745.html
Тарнавский: 30% кода в "Т-Банке" уже пишет искусственный интеллект
Тарнавский: 30% кода в "Т-Банке" уже пишет искусственный интеллект
Около трети кода в "Т-Банке" уже пишется искусственным интеллектом, однако компания не планирует сокращать штат, а использует ИИ для ускорения работы... РИА Новости, 20.11.2025
Тарнавский: 30% кода в "Т-Банке" уже пишет искусственный интеллект

Около трети кода в "Т-Банке" пишется искусственным интеллектом

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около трети кода в "Т-Банке" уже пишется искусственным интеллектом, однако компания не планирует сокращать штат, а использует ИИ для ускорения работы собственных сотрудников, сообщил директор по технологиям ИИ компании Виктор Тарнавский на конференции AI Journey.
"Нельзя внедрить ИИ-агентов и потом уволить половину разработки. Так не работает. Работа людей ускоряется, все это понимают, есть много доказанной информации про то, что люди начинают быстрее решать свои задачи. Но так как работа сложная, работа разработчиков, работа аналитиков, и системы сейчас в основном работают в режиме копайлотов, то эффекты — это эффекты будущего дня, которые больше характеризуются как более быстрое движение компании", - привели в компании слова Тарнавского.
Он отметил, что прямой экономический эффект от внедрения ИИ в "Т-Банке" достигается в сфере обслуживания клиентов, в кредитовании, антифрод-решениях и ежегодно составляет десятки миллиардов рублей.
"При этом есть, например, системы по написанию кода, эти эффекты сложно оценивать в деньгах, но они явно полезны. Например, у нас в "T-Банке" уже 30% кода пишется ИИ", — сказал Тарнавский.
Как сообщается в опубликованном в четверг отчете "Т-Технологий" (материнская компания "Т-Банка"), чистая прибыль компании по МСФО за первые три квартала 2025 года выросла на 43% в годовом выражении и превысила 120 миллиардов рублей. Выручка по итогам 9 месяцев 2025 года впервые превысила 1 триллион рублей, показав рост на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
