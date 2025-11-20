Рейтинг@Mail.ru
Свищев объяснил, что нужно для олимпийского перемирия - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 20.11.2025 (обновлено: 11:58 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/svischev-2056247793.html
Свищев объяснил, что нужно для олимпийского перемирия
Свищев объяснил, что нужно для олимпийского перемирия - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Свищев объяснил, что нужно для олимпийского перемирия
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что для реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об олимпийском перемирии необходимо желание всех... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T11:46:00+03:00
2025-11-20T11:58:00+03:00
оон
генеральная ассамблея оон
международный олимпийский комитет (мок)
дмитрий свищев
спорт
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774088130_0:126:2094:1303_1920x0_80_0_0_497fe05a23688321621bcc96c9186ed9.jpg
/20251119/svischev-2056129614.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774088130_93:0:2000:1430_1920x0_80_0_0_92377bebd34dbee711795c793f08c14e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
оон, генеральная ассамблея оон, международный олимпийский комитет (мок), дмитрий свищев, спорт, олимпийские игры
ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный олимпийский комитет (МОК), Дмитрий Свищев, Спорт, Олимпийские игры
Свищев объяснил, что нужно для олимпийского перемирия

Свищев: для реализации олимпийского перемирия нужно желание всех сторон

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗнаменосцы церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Знаменосцы церемонии закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что для реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об олимпийском перемирии необходимо желание всех сторон.
Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию, призывающую соблюдать олимпийское перемирие на период Игр в Италии в 2026 году.
«
"Звучит красиво. Мы поддерживаем мир и выступаем за любые мирные инициативы, которые приводят к реальному достижению мира. Но резолюция Генассамблеи ООН носит рекомендательный характер. А для того, чтобы ее все применили, нужно обоюдное желание всех сторон. Мы заявляли свою позицию о том, что надо окончательно решить наконец все проблемные вопросы. Очень важно, чтобы спорт не вмешивали в политику. Спорт точно должен отождествляться с миром. Но ни в коем случае нельзя втягивать все, что связано со спортом, в политику и решение связанных с ней вопросов", - сказал Свищев.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Свищев призвал главу МОК подтверждать делами свои заявления
19 ноября, 20:59
 
ООНГенеральная Ассамблея ООНМеждународный олимпийский комитет (МОК)Дмитрий СвищевСпортОлимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала