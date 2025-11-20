https://ria.ru/20251120/svischev-2056247793.html
Свищев объяснил, что нужно для олимпийского перемирия
Свищев объяснил, что нужно для олимпийского перемирия - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Свищев объяснил, что нужно для олимпийского перемирия
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что для реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об олимпийском перемирии необходимо желание всех... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T11:46:00+03:00
2025-11-20T11:46:00+03:00
2025-11-20T11:58:00+03:00
оон
генеральная ассамблея оон
международный олимпийский комитет (мок)
дмитрий свищев
спорт
олимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774088130_0:126:2094:1303_1920x0_80_0_0_497fe05a23688321621bcc96c9186ed9.jpg
/20251119/svischev-2056129614.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774088130_93:0:2000:1430_1920x0_80_0_0_92377bebd34dbee711795c793f08c14e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, генеральная ассамблея оон, международный олимпийский комитет (мок), дмитрий свищев, спорт, олимпийские игры
ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Международный олимпийский комитет (МОК), Дмитрий Свищев, Спорт, Олимпийские игры
Свищев объяснил, что нужно для олимпийского перемирия
Свищев: для реализации олимпийского перемирия нужно желание всех сторон
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что для реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об олимпийском перемирии необходимо желание всех сторон.
Генассамблея ООН в среду приняла резолюцию, призывающую соблюдать олимпийское перемирие на период Игр в Италии в 2026 году.
«
"Звучит красиво. Мы поддерживаем мир и выступаем за любые мирные инициативы, которые приводят к реальному достижению мира. Но резолюция Генассамблеи ООН носит рекомендательный характер. А для того, чтобы ее все применили, нужно обоюдное желание всех сторон. Мы заявляли свою позицию о том, что надо окончательно решить наконец все проблемные вопросы. Очень важно, чтобы спорт не вмешивали в политику. Спорт точно должен отождествляться с миром. Но ни в коем случае нельзя втягивать все, что связано со спортом, в политику и решение связанных с ней вопросов", - сказал Свищев.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.