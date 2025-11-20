Свищев объяснил, что нужно для олимпийского перемирия

«

"Звучит красиво. Мы поддерживаем мир и выступаем за любые мирные инициативы, которые приводят к реальному достижению мира. Но резолюция Генассамблеи ООН носит рекомендательный характер. А для того, чтобы ее все применили, нужно обоюдное желание всех сторон. Мы заявляли свою позицию о том, что надо окончательно решить наконец все проблемные вопросы. Очень важно, чтобы спорт не вмешивали в политику. Спорт точно должен отождествляться с миром. Но ни в коем случае нельзя втягивать все, что связано со спортом, в политику и решение связанных с ней вопросов", - сказал Свищев.