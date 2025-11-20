Рейтинг@Mail.ru
Более 35 тысяч светильников заменят в Московской области в следующем году
Новости Подмосковья
 
18:36 20.11.2025
Более 35 тысяч светильников заменят в Московской области в следующем году
Более 35 тысяч светильников заменят в Московской области в следующем году - РИА Новости, 20.11.2025
Более 35 тысяч светильников заменят в Московской области в следующем году
В 2026 году в Подмосковье планируют заменить 36 тысяч устаревших светильников, проложат более 100 километров новых линий электропередач и установят 150 объектов
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
Более 35 тысяч светильников заменят в Московской области в следующем году

Свыше 35 тысяч устаревших светильников заменят в Московской области в 2026 году

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В 2026 году в Подмосковье планируют заменить 36 тысяч устаревших светильников, проложат более 100 километров новых линий электропередач и установят 150 объектов уличного освещения, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Также будет смонтировано 1 256 шкафов управления, оснащенных автоматизированной системой управления наружным освещением. Эти меры направлены на то, чтобы сделать уличное освещение в области более надежным и удобным для жителей.
"Мы продолжаем большую работу по улучшению уличного освещения. На данный момент в регионе установлено 781 тысяч светильников на 28 тысяч линий наружного освещения, что обеспечивает комфорт и безопасность более 10 миллионов жителей и гостей Московской области", - рассказал зампред правительства Московской области - министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства также добавил, что внедрение современных технологий и единых стандартов освещения позволяет оперативно реагировать на обращения жителей.
Для повышения эффективности управления в Подмосковье внедряются современные цифровые решения. Вся информация о светильниках, линиях освещения общей протяженностью более 31 тысячи километров, шкафах управления и объектах подсветки интегрирована в единую региональную геоинформационную систему. Это позволяет точно планировать будущие работы.
Важную роль играет внедрение единых стандартов освещения. В Московской области действует "Стандарт систем наружного освещения", который устанавливает четкие технические требования. Согласно ему, свет должен быть теплым — в диапазоне от 2,7 до 3 тысяч кельвинов. Одновременно он должен быть ярким и экономичным, с эффективностью не менее 125 люмен на ватт. Также стандарт предъявляет требования к оборудованию: оно должно иметь защиту от влаги класса IP65 и гарантию производителя не менее пяти лет. Кроме того, в регионе действует "Регламент содержания систем наружного освещения". Этот документ закрепляет единые правила эксплуатации действующих систем.
Оперативности в решении проблем способствует система "Мониторинг наружного освещения", которая в реальном времени отслеживает состояние объектов. Также в муниципалитетах созданы специализированные центры наружного освещения.
Для взаимодействия с жителями используются передовые инструменты. С сентября запущен искусственный интеллект, который через портал "Добродел" автоматически распределяет обращения о неисправных светильниках. Кроме того, для оперативного решения проблем на муниципальных дорогах министерство внедрило специальный чат-бот. Он подключен к эксплуатирующим организациям и позволяет значительно ускорить обработку заявок и решения проблем.
Новости Подмосковья Московская область (Подмосковье) Михаил Хайкин
 
 
