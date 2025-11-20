Рейтинг@Mail.ru
13:55 20.11.2025 (обновлено: 14:18 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/supruga-2056302748.html
Супруга погибшего в Турции россиянина планирует похоронить его в Астрахани
Супруга погибшего в Турции россиянина планирует похоронить его в Астрахани
Супруга погибшего на борту танкера в Турции россиянина Регина рассказала РИА Новости, что планирует похоронить его на родине, в Астрахани. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:55:00+03:00
2025-11-20T14:18:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056310264_0:37:768:469_1920x0_80_0_0_d7cdf2aa6dd7f4ca97c0204fa3d8a95a.jpg
https://ria.ru/20251119/genkonsulstvo-2056138704.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056310264_68:1:699:475_1920x0_80_0_0_0c61bdfa5b0dcbbde607e1e09e12bca0.jpg
1920
1920
true
в мире, астрахань, турция, стамбул
В мире, Астрахань, Турция, Стамбул
Супруга погибшего в Турции россиянина планирует похоронить его в Астрахани

Жена погибшего на танкере в Турции россиянина хочет похоронить его в Астрахани

© Фото : VesselFinder/Cengiz TokgözТанкер Swanlake
Танкер Swanlake - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : VesselFinder/Cengiz Tokgöz
Танкер Swanlake. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Супруга погибшего на борту танкера в Турции россиянина Регина рассказала РИА Новости, что планирует похоронить его на родине, в Астрахани.
Пресс-служба губернатора провинции Стамбул в среду сообщила, что на борту танкера Swanlake под флагом Панамы в результате отравления неизвестным веществом скончался член экипажа с российским гражданством, еще двое пострадали.
"Забрать, конечно, хочу его домой, в Астрахань, похоронить", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что пока с ней связывался только старпом, который сообщил о гибели мужа. "Из компании никто еще не звонил, буду сама пытаться с ними связаться", - отметила собеседница.
Здание генерального консульства РФ в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Генконсульство в Стамбуле не получало обращений из-за гибели россиянина
