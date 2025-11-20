https://ria.ru/20251120/supruga-2056302748.html
Супруга погибшего в Турции россиянина планирует похоронить его в Астрахани
20.11.2025
Супруга погибшего в Турции россиянина планирует похоронить его в Астрахани
Супруга погибшего на борту танкера в Турции россиянина Регина рассказала РИА Новости, что планирует похоронить его на родине, в Астрахани.
2025-11-20T13:55:00+03:00
2025-11-20T13:55:00+03:00
2025-11-20T14:18:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Супруга погибшего на борту танкера в Турции россиянина Регина рассказала РИА Новости, что планирует похоронить его на родине, в Астрахани.
Пресс-служба губернатора провинции Стамбул
в среду сообщила, что на борту танкера Swanlake под флагом Панамы
в результате отравления неизвестным веществом скончался член экипажа с российским гражданством, еще двое пострадали.
"Забрать, конечно, хочу его домой, в Астрахань
, похоронить", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что пока с ней связывался только старпом, который сообщил о гибели мужа. "Из компании никто еще не звонил, буду сама пытаться с ними связаться", - отметила собеседница.