Супруга погибшего в Турции россиянина планирует похоронить его в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Супруга погибшего на борту танкера в Турции россиянина Регина рассказала РИА Новости, что планирует похоронить его на родине, в Астрахани.

Она добавила, что пока с ней связывался только старпом, который сообщил о гибели мужа. "Из компании никто еще не звонил, буду сама пытаться с ними связаться", - отметила собеседница.