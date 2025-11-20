В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в четверг в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в четверг телеканал уже сообщал о взрыве на территории города.

"В Сумах около 14.20 (15.20 мск - ред.) был слышен взрыв" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области объявлена воздушная тревога.