Судью Мальцеву обвинили в получении двух взяток на четыре миллиона рублей

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Судья Арбитражного суда Воронежской области Светлана Мальцева, по версии следствия, получила две взятки на сумму свыше 4,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Один из эпизодов, по данным СК, касается декабря 2021 года, когда Мальцева получила от своего знакомого - арбитражного управляющего Владимира Коликова - взятку в 250 тысяч рублей за введение по рассматриваемому ей делу о банкротстве процедуры наблюдения в отношении ООО "Малика", сохранение активов фирмы и принятие в дальнейшем решений в пользу взяткодателя.
"Кроме того, в период с 2022 по 2023 год Мальцева получила от Коликова взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера на сумму 4,5 млн рублей (оплата части стоимости приобретаемой ей квартиры). Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу представляемых Коликовым лиц – отмену результатов торгов имуществом ООО "Стройсервис" по делу о банкротстве, которое находилось у нее в производстве", - добавили в СК РФ.