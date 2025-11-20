Рейтинг@Mail.ru
14:51 20.11.2025
Судью Мальцеву обвинили в получении двух взяток на четыре миллиона рублей
Судью Мальцеву обвинили в получении двух взяток на четыре миллиона рублей
Судья Арбитражного суда Воронежской области Светлана Мальцева, по версии следствия, получила две взятки на сумму свыше 4,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:51:00+03:00
2025-11-20T14:51:00+03:00
происшествия
россия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Судья Арбитражного суда Воронежской области Светлана Мальцева, по версии следствия, получила две взятки на сумму свыше 4,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Один из эпизодов, по данным СК, касается декабря 2021 года, когда Мальцева получила от своего знакомого - арбитражного управляющего Владимира Коликова - взятку в 250 тысяч рублей за введение по рассматриваемому ей делу о банкротстве процедуры наблюдения в отношении ООО "Малика", сохранение активов фирмы и принятие в дальнейшем решений в пользу взяткодателя.
"Кроме того, в период с 2022 по 2023 год Мальцева получила от Коликова взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера на сумму 4,5 млн рублей (оплата части стоимости приобретаемой ей квартиры). Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за совершение действий в пользу представляемых Коликовым лиц – отмену результатов торгов имуществом ООО "Стройсервис" по делу о банкротстве, которое находилось у нее в производстве", - добавили в СК РФ.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Начальника представительства Минобороны арестовали по делу о взятке
Вчера, 11:14
 
ПроисшествияРоссияВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
