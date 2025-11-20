Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Орловский областной суд в четверг продлил на один месяц срок ареста советнику губернатора Сергею Лежневу, обвиняемому в мошенничестве, объем дела в его отношении составляет 95 томов, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Лежнев находится под стражей с мая 2024 года, последний раз Советский районный суд Орла продлевал ему арест в августе.

"Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания Лежнева под стражей на один месяц… Данное время необходимо для окончания ознакомления с материалами дела Лежнева и его адвокатов, так как объем дела достаточно большой и составляет 95 томов. Суд ходатайство удовлетворил и продлил Лежневу срок содержания под стражей на один месяц до 24 декабря 2025 года", - рассказали агентству в пресс-службе.