Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области
Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области
2025-11-20T20:10:00+03:00
Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Орловский областной суд в четверг продлил на один месяц срок ареста советнику губернатора Сергею Лежневу, обвиняемому в мошенничестве, объем дела в его отношении составляет 95 томов, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Лежнев находится под стражей с мая 2024 года, последний раз Советский районный суд Орла
продлевал ему арест в августе.
"Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания Лежнева под стражей на один месяц… Данное время необходимо для окончания ознакомления с материалами дела Лежнева и его адвокатов, так как объем дела достаточно большой и составляет 95 томов. Суд ходатайство удовлетворил и продлил Лежневу срок содержания под стражей на один месяц до 24 декабря 2025 года", - рассказали агентству в пресс-службе.
Лежнева обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения при реконструкции мостов в рамках муниципальных контрактов. По версии следствия, общий ущерб бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", превысил 76 миллионов рублей. Также ему вменяют хищение денег при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу. Кроме того, против него возбуждено дело об организации преступного сообщества.