Ленинградские строители возрождают культурные объекты Мариуполя

Отдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Ленинградские строители восстанавливают культурные объекты Мариуполя, а также идет строительство нового жилого квартала, названного Ленинградским в честь области и ее жителей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

"На берегу Азовского моря в ДНР у ленинградцев — миссия "культурного строительства": кроме жилых домов за средства федеральной программы уже восстановлено два музея, школа искусств, несколько исторических зданий, сейчас в работе — дворец культуры "Чайка" и городская библиотека", - сказал Дрозденко во время рабочей поездки в ДНР.

По словам главы Ленобласти, сейчас уже нет сомнений, что Мариуполь будет очень красивым городом.

"Заехал и на строительную площадку нового жилого квартала, названного Ленинградским в честь области и ее жителей", - добавил губернатор.

Также в столице Донецкой Народной Республики Ленобласть по федеральной программе восстанавливает объекты, поврежденные при обстрелах города.