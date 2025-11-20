Рейтинг@Mail.ru
Ленинградские строители возрождают культурные объекты Мариуполя
Ленинградская область
Ленинградская область
 
22:16 20.11.2025
Ленинградские строители возрождают культурные объекты Мариуполя
Ленинградские строители возрождают культурные объекты Мариуполя
ленинградская область
Ленинградская область

Ленинградские строители возрождают культурные объекты Мариуполя

Отдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе
Отдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе
© РИА Новости / Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в городском парке после реставрации в Мариуполе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Ленинградские строители восстанавливают культурные объекты Мариуполя, а также идет строительство нового жилого квартала, названного Ленинградским в честь области и ее жителей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"На берегу Азовского моря в ДНР у ленинградцев — миссия "культурного строительства": кроме жилых домов за средства федеральной программы уже восстановлено два музея, школа искусств, несколько исторических зданий, сейчас в работе — дворец культуры "Чайка" и городская библиотека", - сказал Дрозденко во время рабочей поездки в ДНР.
По словам главы Ленобласти, сейчас уже нет сомнений, что Мариуполь будет очень красивым городом.
"Заехал и на строительную площадку нового жилого квартала, названного Ленинградским в честь области и ее жителей", - добавил губернатор.
Также в столице Донецкой Народной Республики Ленобласть по федеральной программе восстанавливает объекты, поврежденные при обстрелах города.
"Везде неизменное соблюдение сроков, качества работ и требований заказчика. На такую работу настраиваем всех подрядчиков: и в области, и на исторических территориях", — прокомментировал Александр Дрозденко.
Ленинградская область
 
 
Версия 2023.1 Beta
