Рейтинг@Mail.ru
Ленинградские строители помогают восстанавливать жилье в Енакиево - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
02:01 20.11.2025 (обновлено: 10:01 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/stroiteli-2056166658.html
Ленинградские строители помогают восстанавливать жилье в Енакиево
Ленинградские строители помогают восстанавливать жилье в Енакиево - РИА Новости, 20.11.2025
Ленинградские строители помогают восстанавливать жилье в Енакиево
Ленинградские строители помогают восстанавливать жилье в Енакиево, в подшефный город ДНР состоялась рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T02:01:00+03:00
2025-11-20T10:01:00+03:00
енакиево
донецкая народная республика
ленинградская область
александр дрозденко
единая россия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899550136_0:0:885:498_1920x0_80_0_0_acf5d8110115580b2d97b62abf17c856.jpg
https://ria.ru/20251120/drozdenko-2056162138.html
https://ria.ru/20250721/zaporozhe-2030507100.html
енакиево
донецкая народная республика
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899550136_180:0:844:498_1920x0_80_0_0_87c5eb8ffc2f9431e8f201bb8510d180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
енакиево, донецкая народная республика, ленинградская область, александр дрозденко, единая россия
Енакиево, Донецкая Народная Республика, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Единая Россия, Ленинградская область
Ленинградские строители помогают восстанавливать жилье в Енакиево

Дрозденко: ленинградские строители помогают восстанавливать жилье в Енакиево

© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской областиПоследствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ
Последствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Ленинградской области
Последствия обстрела Енакиево со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Ленинградские строители помогают восстанавливать жилье в Енакиево, в подшефный город ДНР состоялась рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Моё безусловное поручение - помогать администрации подшефного Енакиево в восстановлении жилья, поврежденного "прилетами" укронацистов. На улице Брайляна я не впервые. Пока ленинградские строители восстанавливали разрушенный подъезд, враг не постеснялся ударить по соседнему дому", - рассказал Дрозденко.
Последствия атаки ВСУ в поселке Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Дрозденко назвал приоритеты восстановления Енакиево на 2026 год
01:17
Он добавил, что осколками посекло стекла в детском ресурсном центре "Рябинка". "Обновим фасад, кровлю, заменим старые оконные рамы и сделаем благоустройство территории. А внутреннее оснащение и ремонт возьмут на себя депутаты "Единой России". Личный пример — за мной: ремонт библиотеки и обновление книжного фонда", - сказал губернатор.
Глава Ленобласти также пригласил воспитанников "Рябинки" в гости на новогодние каникулы. "Встретим ребят на губернаторской елке в Ленобласти, познакомим с зимними забавами — снежных горок, коньков и лыж дети с Донбасса пока не знают", - отметил Дрозденко.
Сейчас в ресурсном центре "Рябинка" живут около трех десятков воспитанников. Это дети из неблагополучных семей или те, кто оказались в трудной жизненной ситуации.
Люди на улице города Энергодар - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Новгородская область продолжит помогать восстанавливать Запорожье
21 июля, 22:23
 
Ленинградская областьЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала