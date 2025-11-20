С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Ленинградские строители помогают восстанавливать жилье в Енакиево, в подшефный город ДНР состоялась рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Моё безусловное поручение - помогать администрации подшефного Енакиево в восстановлении жилья, поврежденного "прилетами" укронацистов. На улице Брайляна я не впервые. Пока ленинградские строители восстанавливали разрушенный подъезд, враг не постеснялся ударить по соседнему дому", - рассказал Дрозденко.
Он добавил, что осколками посекло стекла в детском ресурсном центре "Рябинка". "Обновим фасад, кровлю, заменим старые оконные рамы и сделаем благоустройство территории. А внутреннее оснащение и ремонт возьмут на себя депутаты "Единой России". Личный пример — за мной: ремонт библиотеки и обновление книжного фонда", - сказал губернатор.
Глава Ленобласти также пригласил воспитанников "Рябинки" в гости на новогодние каникулы. "Встретим ребят на губернаторской елке в Ленобласти, познакомим с зимними забавами — снежных горок, коньков и лыж дети с Донбасса пока не знают", - отметил Дрозденко.
Сейчас в ресурсном центре "Рябинка" живут около трех десятков воспитанников. Это дети из неблагополучных семей или те, кто оказались в трудной жизненной ситуации.