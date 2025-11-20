Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме заявили о работе как с Россией, так и с Украиной по плану мира - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 20.11.2025 (обновлено: 23:26 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/ssha-2056447571.html
В Белом доме заявили о работе как с Россией, так и с Украиной по плану мира
В Белом доме заявили о работе как с Россией, так и с Украиной по плану мира - РИА Новости, 20.11.2025
В Белом доме заявили о работе как с Россией, так и с Украиной по плану мира
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что США в равной степени взаимодействовали с Москвой и Киевом при разработке нового мирного плана... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:16:00+03:00
2025-11-20T23:26:00+03:00
в мире
украина
сша
москва
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
https://ria.ru/20251120/katar-2056449035.html
https://ria.ru/20251120/tramp-2056445226.html
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, москва, каролин левитт
В мире, Украина, США, Москва, Каролин Левитт
В Белом доме заявили о работе как с Россией, так и с Украиной по плану мира

Белый дом: США равно взаимодействовали с Россией и Украиной по мирному плану

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что США в равной степени взаимодействовали с Москвой и Киевом при разработке нового мирного плана по урегулированию конфликта на Украине,
"Мы взаимодействовали с обеими сторонами - Россией и Украиной - в равной степени", - сообщила она в Белом доме.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что новый план США по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениям российского президента Владимира Путина, озвученным в ходе саммита лидеров двух стран на Аляске.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Белом доме не ответили на вопрос об участии Катара в плане по Украине
Вчера, 22:23
Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине
Вчера, 22:04
 
В миреУкраинаСШАМоскваКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала