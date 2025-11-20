https://ria.ru/20251120/ssha-2056447571.html
В Белом доме заявили о работе как с Россией, так и с Украиной по плану мира
В Белом доме заявили о работе как с Россией, так и с Украиной по плану мира - РИА Новости, 20.11.2025
В Белом доме заявили о работе как с Россией, так и с Украиной по плану мира
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что США в равной степени взаимодействовали с Москвой и Киевом при разработке нового мирного плана... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:16:00+03:00
2025-11-20T22:16:00+03:00
2025-11-20T23:26:00+03:00
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что США в равной степени взаимодействовали с Москвой и Киевом при разработке нового мирного плана по урегулированию конфликта на Украине,
"Мы взаимодействовали с обеими сторонами - Россией
и Украиной
- в равной степени", - сообщила она в Белом доме.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что новый план США по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениям российского президента Владимира Путина, озвученным в ходе саммита лидеров двух стран на Аляске.
Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.