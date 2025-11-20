В Белом доме заявили о работе как с Россией, так и с Украиной по плану мира

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что США в равной степени взаимодействовали с Москвой и Киевом при разработке нового мирного плана по урегулированию конфликта на Украине,

"Мы взаимодействовали с обеими сторонами - Россией Украиной - в равной степени", - сообщила она в Белом доме.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что новый план США по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениям российского президента Владимира Путина, озвученным в ходе саммита лидеров двух стран на Аляске.

Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".

По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.