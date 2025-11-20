Республиканская партия при Трампе стала новым явлением, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Республиканская партия под руководством Дональда Трампа стала "фундаментально новым явлением" в политической системе Соединенных Штатов и меняется под влиянием рабочего класса.

"Сегодня в партии много людей, которые раньше не голосовали за республиканцев, и у них иной взгляд на ряд вопросов, чем был у республиканцев времен Рейгана или Джорджа Буша -младшего. Партия Дональда Трампа - это принципиально новый феномен в американской политике", - сказал Вэнс, выступая в четверг в аудитории имени Эндрю Меллона в Вашингтоне

По его словам, Республиканская партия способна "успешно управлять страной целое поколение", однако внутренние дискуссии отражают то, что "миллионы избирателей из рабочего класса не интересует, какой была партийная ортодоксия 25 лет назад".