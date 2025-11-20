Рейтинг@Mail.ru
19:28 20.11.2025 (обновлено: 19:39 20.11.2025)
Республиканская партия при Трампе стала новым явлением, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Республиканская партия под руководством Дональда Трампа стала "фундаментально новым явлением" в политической системе РИА Новости, 20.11.2025
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
© AP Photo / Lauren Leigh BachoДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Республиканская партия под руководством Дональда Трампа стала "фундаментально новым явлением" в политической системе Соединенных Штатов и меняется под влиянием рабочего класса.
"Сегодня в партии много людей, которые раньше не голосовали за республиканцев, и у них иной взгляд на ряд вопросов, чем был у республиканцев времен Рейгана или Джорджа Буша-младшего. Партия Дональда Трампа - это принципиально новый феномен в американской политике", - сказал Вэнс, выступая в четверг в аудитории имени Эндрю Меллона в Вашингтоне.
По его словам, Республиканская партия способна "успешно управлять страной целое поколение", однако внутренние дискуссии отражают то, что "миллионы избирателей из рабочего класса не интересует, какой была партийная ортодоксия 25 лет назад".
"Они направляют партию в другую сторону. И эта дискуссия естественна и нормальна. Мы должны ее приветствовать, понимая, что настоящая проблема - это крайне левый лагерь, с которым нам предстоит бороться", - подчеркнул Вэнс.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Вэнс предложил Москве и Киеву заняться торговлей и туризмом
Вчера, 18:46
 
