США приняли лидерство в "Деловой двадцатке", несмотря на бойкот Трампа
19:04 20.11.2025
США приняли лидерство в "Деловой двадцатке", несмотря на бойкот Трампа
в мире
сша
йоханнесбург
юар
сирил рамафоса
дональд трамп
максим орешкин
большая двадцатка
в мире, сша, йоханнесбург, юар, сирил рамафоса, дональд трамп, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, США, Йоханнесбург, ЮАР, Сирил Рамафоса, Дональд Трамп, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Заседание СМИД "Группы Двадцати" в Йоханнесбурге
Заседание СМИД Группы Двадцати в Йоханнесбурге
© Фото : МИД России
Заседание СМИД "Группы Двадцати" в Йоханнесбурге. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Председатель торговой палаты США Сьюзан Кларк приняла участие в торжественной церемонии передачи председательства в "Деловой двадцатке" от ЮАР Соединенным Штатам, несмотря на бойкот американским президентом Дональдом Трампом саммита G20 в Йоханнесбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в ходе заключительной части саммита "Деловой двадцатки" в Йоханнесбурге. С южноафриканской стороны участие принял в том числе президент страны Сирил Рамафоса. Председатель торговой палаты США получила традиционный разноцветный африканский посох и выступила с речью.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
Вчера, 06:34
"В связи с переходом к США председательства в "Деловой двадцатке" мы хотели бы оттолкнуться от заложенного в этом году (при председательстве ЮАР - ред.) фундамента и показать, чего страны G20 могут достичь, работая совместно", - сказала она.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита G20 в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США назвали человека, который влияет на позицию Трампа по России
19 ноября, 11:53
 
В миреСШАЙоханнесбургЮАРСирил РамафосаДональд ТрампМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
