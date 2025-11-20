МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки освободили населенный пункт Веселое Запорожской области, сообщили в четверг в Минобороны России.

За сутки потери ВСУ составили порядка 1370 военнослужащих, ПВО РФ сбила четыре ракеты Storm Shadow и 119 БПЛА.

Группировка войск "Запад" отразила две атаки в районах Благодатовки и Кутьковки в Харьковской области , которые ВСУ предприняли в попытках деблокировать окруженные формирования.

В свою очередь, подразделения группировки "Центр" продолжают уничтожать окруженные части ВСУ в Красноармейске Димитрове , четверо боевиков сдались. А в районе Купянска в Харьковской области российские штурмовики продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений ВСУ.

Массированным ударом высокоточным оружием Вооруженных сил России уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США , нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины , используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчетов БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Отставка Зеленского все ближе

Шансы Владимира Зеленского остаться у власти на фоне коррупционных скандалов крайне малы, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров

По словам Азарова, Ермак давал главе СБУ указания задержать следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) , что является неправомерным действием. И поскольку Владимир Зеленский был в курсе преступлений главы своего офиса Андрея Ермака и поддерживал его, НАБУ должно возбудить против Зеленского уголовное дело о коррупции.

Однако решатся ли на это члены антикоррупционного бюро, пока не ясно, отметил бывший украинский премьер-министр.

Возможный план

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя в четверг сообщения СМИ о якобы разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Кремль не может добавить ничего нового по поводу диалога России и США по украинскому урегулированию, помимо того, что говорилось в Анкоридже на Аляске

Агентство РБК-Украина при этом в четверг сообщало, что Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.

Позднее в офисе Владимира Зеленского подтвердили получение от американской стороны проекта предлагаемого плана по урегулированию на Украине.