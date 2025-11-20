Спецоперация, 20 ноября: ВС России освободили Веселое в Запорожской области

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские военные за сутки освободили населенный пункт Веселое Запорожской области, сообщили в четверг в Минобороны России.
Группировка войск "Запад" отразила две атаки в районах Благодатовки и Кутьковки в Харьковской области, которые ВСУ предприняли в попытках деблокировать окруженные формирования.
В свою очередь, подразделения группировки "Центр" продолжают уничтожать окруженные части ВСУ в Красноармейске и Димитрове, четверо боевиков сдались. А в районе Купянска в Харьковской области российские штурмовики продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений ВСУ.
Массированным ударом высокоточным оружием Вооруженных сил России уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчетов БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Отставка Зеленского все ближе
Шансы Владимира Зеленского остаться у власти на фоне коррупционных скандалов крайне малы, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Ранее партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить руководителя его офиса Андрея Ермака, а Рустема Умерова - с должности секретаря СНБО.
По словам Азарова, Ермак давал главе СБУ указания задержать следователей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), что является неправомерным действием. И поскольку Владимир Зеленский был в курсе преступлений главы своего офиса Андрея Ермака и поддерживал его, НАБУ должно возбудить против Зеленского уголовное дело о коррупции.
Однако решатся ли на это члены антикоррупционного бюро, пока не ясно, отметил бывший украинский премьер-министр.
Возможный план
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в четверг сообщения СМИ о якобы разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил, что Кремль не может добавить ничего нового по поводу диалога России и США по украинскому урегулированию, помимо того, что говорилось в Анкоридже на Аляске.
Агентство РБК-Украина при этом в четверг сообщало, что Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом.
Позднее в офисе Владимира Зеленского подтвердили получение от американской стороны проекта предлагаемого плана по урегулированию на Украине.
Утверждается, что Зеленский и делегация из США договорились работать над пунктами предполагаемого плана по урегулированию, при этом сам Зеленский рассчитывает в ближайшие дни обсудить с президентом США Дональдом Трампом "пункты, необходимые для мира".