"Торнадо-С" уничтожает тяжелые переправы ВСУ через реки
2025-11-20
"Торнадо-С" уничтожает тяжелые переправы ВСУ через реки
«Ростех»: «Торнадо-С» эффективно уничтожает переправы ВСУ через реки
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" с помощью высокоточных управляемых снарядов эффективно уничтожает тяжёлые переправы ВСУ через реки, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Так в госкорпорации прокомментировали опубликованный российскими военблогерами видеоролик с уничтожением наведенной инженерными войсками ВСУ
переправы через реку. Сначала по тяжёлому механизированному мосту применили несколько FPV-дронов, но они оставили лишь небольшие дыры в полотне моста.
"Трехсотмиллиметровый снаряд, выпущенный за десятки километров, попал точно в переправу, без какого-либо отклонения. В результате крепкий металлический блок моста, способный выдержать военную технику массой в 60 тонн, разлетелся на две части. Управляемые боеприпасы "Торнадо-С" в зоне СВО сегодня стали одним из высокоэффективных средств поражения точечных целей", – сказали в "Ростехе
".
В госкорпорации напомнили, что входящие в неё предприятия, наряду с управляемыми и корректируемыми ракетами "Торнадо-С" выпускают такие высокоточные средства поражения, как ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", управляемые снаряды "Краснополь", универсальные ракеты "Вихрь" и "Изделие-305".
"Все они успешно применяются в зоне СВО, уничтожая различные цели противника, подчеркнули в "Ростехе".