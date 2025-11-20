Рейтинг@Mail.ru
"Торнадо-С" уничтожает тяжелые переправы ВСУ через реки
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 20.11.2025
"Торнадо-С" уничтожает тяжелые переправы ВСУ через реки
"Торнадо-С" уничтожает тяжелые переправы ВСУ через реки
Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" с помощью высокоточных управляемых снарядов эффективно уничтожает тяжёлые переправы ВСУ через реки
специальная военная операция на украине
ростех
вооруженные силы украины
безопасность
ростех, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростех, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Торнадо-С" уничтожает тяжелые переправы ВСУ через реки

«Ростех»: «Торнадо-С» эффективно уничтожает переправы ВСУ через реки

РСЗО Торнадо-С
РСЗО "Торнадо-С". Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" с помощью высокоточных управляемых снарядов эффективно уничтожает тяжёлые переправы ВСУ через реки, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Так в госкорпорации прокомментировали опубликованный российскими военблогерами видеоролик с уничтожением наведенной инженерными войсками ВСУ переправы через реку. Сначала по тяжёлому механизированному мосту применили несколько FPV-дронов, но они оставили лишь небольшие дыры в полотне моста.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Расчет "Торнадо-С" уничтожил пункт дислокации ВСУ
17 сентября, 05:18
"Трехсотмиллиметровый снаряд, выпущенный за десятки километров, попал точно в переправу, без какого-либо отклонения. В результате крепкий металлический блок моста, способный выдержать военную технику массой в 60 тонн, разлетелся на две части. Управляемые боеприпасы "Торнадо-С" в зоне СВО сегодня стали одним из высокоэффективных средств поражения точечных целей", – сказали в "Ростехе".
В госкорпорации напомнили, что входящие в неё предприятия, наряду с управляемыми и корректируемыми ракетами "Торнадо-С" выпускают такие высокоточные средства поражения, как ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", управляемые снаряды "Краснополь", универсальные ракеты "Вихрь" и "Изделие-305".
"Все они успешно применяются в зоне СВО, уничтожая различные цели противника, подчеркнули в "Ростехе".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостехВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
