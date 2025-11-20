"Торнадо-С" уничтожает тяжелые переправы ВСУ через реки

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Реактивная система залпового огня "Торнадо-С" с помощью высокоточных управляемых снарядов эффективно уничтожает тяжёлые переправы ВСУ через реки, сообщили РИА Новости в "Ростехе".

В госкорпорации напомнили, что входящие в неё предприятия, наряду с управляемыми и корректируемыми ракетами "Торнадо-С" выпускают такие высокоточные средства поражения, как ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", управляемые снаряды "Краснополь", универсальные ракеты "Вихрь" и "Изделие-305".