ВС России поразили цех по ремонту техники ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 20.11.2025 (обновлено: 09:59 20.11.2025)
ВС России поразили цех по ремонту техники ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили цех по ремонту техники ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили цех по ремонту оружия и военной техники ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 20.11.2025
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили цех по ремонту оружия и военной техники ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе города Берестин <...> подтверждено поражение цеха по ремонту и обслуживанию техники и вооружения ВСУ. Есть потери среди инженерного состава ремонтных подразделений", — сказал собеседник агентства.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
