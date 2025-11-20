https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056189922.html
ВС России поразили цех по ремонту техники ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили цех по ремонту оружия и военной техники ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 20.11.2025
ВС России нанесли удар по цеху по ремонту техники ВСУ в районе Берестина