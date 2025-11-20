https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056189240.html
ВСУ потеряли танк, бронеавтомобили и артиллерию в Сумской области
ВСУ потеряли танк, бронеавтомобили и артиллерию в Сумской области - РИА Новости, 20.11.2025
ВСУ потеряли танк, бронеавтомобили и артиллерию в Сумской области
ВСУ за сутки потеряли в Сумской области танк Т-64, две боевых бронированных машины, две гаубицы и одну САУ, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 20.11.2025
сумская область
ВСУ потеряли танк, бронеавтомобили и артиллерию в Сумской области
ВСУ потеряли в Сумской области танк Т-64, две ББМ. две гаубицы и САУ