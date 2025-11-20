Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли танк, бронеавтомобили и артиллерию в Сумской области - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056189240.html
ВСУ потеряли танк, бронеавтомобили и артиллерию в Сумской области
ВСУ потеряли танк, бронеавтомобили и артиллерию в Сумской области - РИА Новости, 20.11.2025
ВСУ потеряли танк, бронеавтомобили и артиллерию в Сумской области
ВСУ за сутки потеряли в Сумской области танк Т-64, две боевых бронированных машины, две гаубицы и одну САУ, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T06:43:00+03:00
2025-11-20T06:43:00+03:00
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
т-64
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004338369_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_0d8797802cbe55f7ae6205d070576996.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004338369_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e6d7c276aa3ba2608fb9fac0be098502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, т-64
Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Т-64, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли танк, бронеавтомобили и артиллерию в Сумской области

ВСУ потеряли в Сумской области танк Т-64, две ББМ. две гаубицы и САУ

© РИА Новости / Андрей КоцСожженный украинский Т-64
Сожженный украинский Т-64 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Сожженный украинский Т-64. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли в Сумской области танк Т-64, две боевых бронированных машины, две гаубицы и одну САУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ходе ожесточенных боев в Сумской области противник за сутки потерял несколько единиц бронетехники и артиллерии: танк Т-64, две ББМ, САУ "Гвоздика" и две буксируемые гаубицы. Взят в плен один военнослужащий ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныТ-64
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала