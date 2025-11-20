Рейтинг@Mail.ru
Российские военные скоро "додавят" окруженных в Красноармейске ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 20.11.2025 (обновлено: 07:33 20.11.2025)
Российские военные скоро "додавят" окруженных в Красноармейске ВСУ
Российские военные скоро "додавят" окруженных в Красноармейске ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Российские военные скоро "додавят" окруженных в Красноармейске ВСУ
Украинские военнослужащие, окруженные в Красноармейске, ослабевают, это видно по уменьшению использования ими беспилотников, российские войска скоро "додавят"... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-72б3м
красноармейск
РИА Новости
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
РИА Новости
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), т-72б3м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72Б3М
Российские военные скоро "додавят" окруженных в Красноармейске ВСУ

ВСУ, окруженные в Красноармейске, ослабевают и меньше используют БПЛА

Боевая работа самоходной пушки 2С7 "Пион" группировки "Запад"
Боевая работа самоходной пушки 2С7 Пион группировки Запад
Боевая работа самоходной пушки 2С7 "Пион" группировки "Запад". Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, окруженные в Красноармейске, ослабевают, это видно по уменьшению использования ими беспилотников, российские войска скоро "додавят" их в этом городе, сообщил наводчик-оператор танка Илья Кибардин.
"Птичек у противника стало заметно меньше. То есть, видно, что уже ослабевают. Я думаю, что скоро уже их додавим", - сказал Кибардин в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО
Российские военные отразили пять атак из Гришино на Красноармейск за сутки
Вчера, 12:30
Как рассказали в ведомстве, экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" огнём с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временной дислокации формирований ВСУ на красноармейском направлении спецоперации.
Танкисты получили на планшет информацию от военнослужащих расчета беспилотных систем дивизии об обнаружении противника на замаскированных позициях, навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов осколочно-фугасными снарядами с дистанции более девяти километров.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
15 ноября, 00:05
С помощью планшета, на который выводились сведения воздушной разведки, экипаж танка мог в реальном времени видеть результаты стрельбы и корректировать огонь. За счёт этого повысилась точность поражения и танкистам понадобилось меньше дополнительных выстрелов.
В результате позиция украинских неонацистов была разрушена, что создало благоприятную обстановку для продвижения штурмовых групп, обеспечив дальнейшее освобождение районов города Красноармейск.
Танкисты 27-дивизии применяют метод "полупрямой наводки" с постоянной корректировкой по данным беспилотников, поступающим на планшет. За счёт этого они ежедневно уничтожают бронетехнику, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, укрепленные позиции противника на данном направлении, а также живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак украинских неонацистов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-72Б3М
 
 
