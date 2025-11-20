Российские военные скоро "додавят" окруженных в Красноармейске ВСУ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие, окруженные в Красноармейске, ослабевают, это видно по уменьшению использования ими беспилотников, российские войска скоро "додавят" их в этом городе, сообщил наводчик-оператор танка Илья Кибардин.

"Птичек у противника стало заметно меньше. То есть, видно, что уже ослабевают. Я думаю, что скоро уже их додавим", - сказал Кибардин в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ

Как рассказали в ведомстве, экипаж танк а Т-72Б 3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" огнём с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временной дислокации формирований ВСУ на красноармейском направлении спецоперации.

Танкисты получили на планшет информацию от военнослужащих расчета беспилотных систем дивизии об обнаружении противника на замаскированных позициях, навели боевую машину на цель и выполнили серию точных выстрелов осколочно-фугасными снарядами с дистанции более девяти километров.

С помощью планшета, на который выводились сведения воздушной разведки, экипаж танка мог в реальном времени видеть результаты стрельбы и корректировать огонь. За счёт этого повысилась точность поражения и танкистам понадобилось меньше дополнительных выстрелов.

В результате позиция украинских неонацистов была разрушена, что создало благоприятную обстановку для продвижения штурмовых групп, обеспечив дальнейшее освобождение районов города Красноармейск