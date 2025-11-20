Рейтинг@Mail.ru
Командир ВС России спас жизни бойцов на Краматорском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 20.11.2025 (обновлено: 09:55 20.11.2025)
Командир ВС России спас жизни бойцов на Краматорском направлении
Командир ВС России спас жизни бойцов на Краматорском направлении
безопасность, вооруженные силы рф
Командир ВС России спас жизни бойцов на Краматорском направлении

Мгновенная реакция командира спасла жизни бойцов на Краматорском направлении

© РИА НовостиОтражение налёта беспилотников ВСУ на бойцов отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" в зоне СВО
Отражение налёта беспилотников ВСУ на бойцов отдельного полка беспилотных систем Буревестник в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости
Отражение налёта беспилотников ВСУ на бойцов отдельного полка беспилотных систем "Буревестник" в зоне СВО
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Командир группы взвода охраны и сопровождения вовремя заметил приближающиеся украинские ударные FPV-дроны к их технике, чем фактически спас жизнь одному из бойцов отдельного полка беспилотных систем "Буревестник", действующих в составе "Южной" группировки войск, рассказали РИА Новости в пресс-службе группировки.
Видео с отражение атаки украинских дронов оказалось в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как группа подвоза движется на квадроцикле, командир группы вовремя замечает приближающийся украинский дрон, после чего группа спешивается и начинает сбивать дроны со стрелкового оружия.
"Бойцы взвода охраны и сопровождения выполняли боевую задачу по подвозу на одну из позиций полка на краматорском направлении FPV-дронов, БЧ, продуктов питания и ГСМ, когда были засечены вражескими дронами. Своевременная работа дрон-детектора позволила бойцам быстро спешится и занять оборону. Один из дронов удалось сбить точным выстрелом, второй дрон пытался атаковать квадроцикл и был тоже сбит, лишь благодаря слаженным действиям никто из личного состава не пострадал", - рассказали в пресс-службе.
