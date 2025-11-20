Командир ВС России спас жизни бойцов на Краматорском направлении

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Командир группы взвода охраны и сопровождения вовремя заметил приближающиеся украинские ударные FPV-дроны к их технике, чем фактически спас жизнь одному из бойцов отдельного полка беспилотных систем "Буревестник", действующих в составе "Южной" группировки войск, рассказали РИА Новости в пресс-службе группировки.

На кадрах видно, как группа подвоза движется на квадроцикле, командир группы вовремя замечает приближающийся украинский дрон, после чего группа спешивается и начинает сбивать дроны со стрелкового оружия.

"Бойцы взвода охраны и сопровождения выполняли боевую задачу по подвозу на одну из позиций полка на краматорском направлении FPV-дронов, БЧ, продуктов питания и ГСМ, когда были засечены вражескими дронами. Своевременная работа дрон-детектора позволила бойцам быстро спешится и занять оборону. Один из дронов удалось сбить точным выстрелом, второй дрон пытался атаковать квадроцикл и был тоже сбит, лишь благодаря слаженным действиям никто из личного состава не пострадал", - рассказали в пресс-службе.