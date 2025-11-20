https://ria.ru/20251120/spetsoperatsiya-2056169205.html
Командир ВС России спас жизни бойцов на Краматорском направлении
Командир ВС России спас жизни бойцов на Краматорском направлении - РИА Новости, 20.11.2025
Командир ВС России спас жизни бойцов на Краматорском направлении
Командир группы взвода охраны и сопровождения вовремя заметил приближающиеся украинские ударные FPV-дроны к их технике, чем фактически спас жизнь одному из... РИА Новости, 20.11.2025
Командир ВС России спас жизни бойцов на Краматорском направлении
Мгновенная реакция командира спасла жизни бойцов на Краматорском направлении
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Командир группы взвода охраны и сопровождения вовремя заметил приближающиеся украинские ударные FPV-дроны к их технике, чем фактически спас жизнь одному из бойцов отдельного полка беспилотных систем "Буревестник", действующих в составе "Южной" группировки войск, рассказали РИА Новости в пресс-службе группировки.
Видео с отражение атаки украинских дронов оказалось в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как группа подвоза движется на квадроцикле, командир группы вовремя замечает приближающийся украинский дрон, после чего группа спешивается и начинает сбивать дроны со стрелкового оружия.
"Бойцы взвода охраны и сопровождения выполняли боевую задачу по подвозу на одну из позиций полка на краматорском направлении FPV-дронов, БЧ, продуктов питания и ГСМ, когда были засечены вражескими дронами. Своевременная работа дрон-детектора позволила бойцам быстро спешится и занять оборону. Один из дронов удалось сбить точным выстрелом, второй дрон пытался атаковать квадроцикл и был тоже сбит, лишь благодаря слаженным действиям никто из личного состава не пострадал", - рассказали в пресс-службе.