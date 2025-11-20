Футболисты "Спартака" поработали на АЗС

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" попробовали себя в качестве сотрудников автозаправочной станции "Лукойла", владеющего клубом, сообщается в официальном Telegram-канале нефтяной компании.
Мероприятие прошло в рамках акции "Заправляем счастьем" с участием звезд шоу-бизнеса и спорта. В акции поучаствовали Роман Зобнин, Александер Джику, Даниил Денисов, Пабло Солари и Эсекьель Барко.
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"Роман Зобнин на АЗС
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"
Роман Зобнин на АЗС
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"Эсекьель Барко на АЗС
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"
Эсекьель Барко на АЗС
Спортсмены выполняли обязанности заправщиков, а также поработали в кофейне при станции. На опубликованном в Telegram-канале видео ганец Джику желает посетителю по-русски приятного аппетита. Также "красно-белые" общались и фотографировались с болельщиками, подписывали клубную атрибутику.
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"Александр Джику на АЗС
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"
Александр Джику на АЗС
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"Даниил Денисов на АЗС
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"
Даниил Денисов на АЗС
В субботу, 22 ноября, "Спартак" примет ЦСКА в московском дерби в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После 15 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 8 очков. Такое же отставание "красно-белые" имеют и от ЦСКА, который располагается на второй строчке.