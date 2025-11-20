Футболисты "Спартака" поработали на АЗС

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" попробовали себя в качестве сотрудников автозаправочной станции "Лукойла", владеющего клубом, сообщается в официальном Telegram-канале нефтяной компании.

Спортсмены выполняли обязанности заправщиков, а также поработали в кофейне при станции. На опубликованном в Telegram-канале видео ганец Джику желает посетителю по-русски приятного аппетита. Также "красно-белые" общались и фотографировались с болельщиками, подписывали клубную атрибутику.