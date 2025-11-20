Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Спартака" поработали на АЗС - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:11 20.11.2025 (обновлено: 20:14 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/spartak-2056423491.html
Футболисты "Спартака" поработали на АЗС
Футболисты "Спартака" поработали на АЗС - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Футболисты "Спартака" поработали на АЗС
Футболисты московского "Спартака" попробовали себя в качестве сотрудников автозаправочной станции "Лукойла", владеющего клубом, сообщается в официальном... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T20:11:00+03:00
2025-11-20T20:14:00+03:00
футбол
спартак москва
роман зобнин
даниил денисов
александер джику
российская премьер-лига (рпл)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056422173_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_3ca770f3bd97b778bbb71af91b05313c.jpg
/20251120/gladyshev-2056308463.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056422173_152:0:1129:733_1920x0_80_0_0_7442bc8a3b8839076398e500dbddd742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спартак москва, роман зобнин, даниил денисов, александер джику, российская премьер-лига (рпл), вокруг спорта
Футбол, Спартак Москва, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Александер Джику, Российская премьер-лига (РПЛ), Вокруг спорта
Футболисты "Спартака" поработали на АЗС

Футболисты "Спартака" Зобнин, Барко и Солари поработали на АЗС в рамках акции

© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"Пабло Солари на АЗС
Пабло Солари на АЗС - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" попробовали себя в качестве сотрудников автозаправочной станции "Лукойла", владеющего клубом, сообщается в официальном Telegram-канале нефтяной компании.
Мероприятие прошло в рамках акции "Заправляем счастьем" с участием звезд шоу-бизнеса и спорта. В акции поучаствовали Роман Зобнин, Александер Джику, Даниил Денисов, Пабло Солари и Эсекьель Барко.
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"Роман Зобнин на АЗС
Роман Зобнин на АЗС - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"
Роман Зобнин на АЗС
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"Эсекьель Барко на АЗС
Эсекьель Барко на АЗС - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"
Эсекьель Барко на АЗС
Спортсмены выполняли обязанности заправщиков, а также поработали в кофейне при станции. На опубликованном в Telegram-канале видео ганец Джику желает посетителю по-русски приятного аппетита. Также "красно-белые" общались и фотографировались с болельщиками, подписывали клубную атрибутику.
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"Александр Джику на АЗС
Александр Джику на АЗС - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"
Александр Джику на АЗС
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"Даниил Денисов на АЗС
Даниил Денисов на АЗС - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : соцсети ПАО "Лукойл"
Даниил Денисов на АЗС
В субботу, 22 ноября, "Спартак" примет ЦСКА в московском дерби в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После 15 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 8 очков. Такое же отставание "красно-белые" имеют и от ЦСКА, который располагается на второй строчке.
Футбол. РПЛ. Матч Динамо-Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы
20 ноября, 14:13
 
ФутболСпартак МоскваРоман ЗобнинДаниил ДенисовАлександер ДжикуРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала