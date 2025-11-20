Ростов-на-Дону и Гомель стали побратимами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости. Руководство Ростова-на-Дону и белорусского Гомеля подписали соглашение о побратимстве между городами, сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

"Сегодня в рамках визита в Республику Беларусь вместе с председателем Гомельского городского исполнительного комитета Приваловым Владимиром Александровичем подписали соглашение о побратимстве между Ростовом-на-Дону и Гомелем", - написал он в своем Telegram-канале.

По его информации, общая история городов началась еще в 2009 году с подписанного соглашения между администрацией Ростова-на-Дону и Гомельским городским исполнительным комитетом Белоруссии.

"За это время наше сотрудничество переросло в крепкий побратимский союз. Наши города начали путь сотрудничества, наполненный значимыми событиями и обменом опытом", - отметил Скрябин.

Он уточнил, что развивались торгово-экономические связи, а также создавались мосты дружбы между народами. Жители городов активно участвовали в различных форумах, где обсуждали важные вопросы и делились лучшими практиками, обменивались опытом предприятий пищевой промышленности, общественного транспорта, коммунальных служб.