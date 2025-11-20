Рейтинг@Mail.ru
Ростов-на-Дону и Гомель стали побратимами - РИА Новости, 20.11.2025
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
15:07 20.11.2025
Ростов-на-Дону и Гомель стали побратимами
Ростов-на-Дону и Гомель стали побратимами - РИА Новости, 20.11.2025
Ростов-на-Дону и Гомель стали побратимами
Руководство Ростова-на-Дону и белорусского Гомеля подписали соглашение о побратимстве между городами, сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:07:00+03:00
2025-11-20T15:07:00+03:00
ростовская область
ростов-на-дону
гомель
белоруссия
александр скрябин
ростов-на-дону
гомель
белоруссия
ростов-на-дону, гомель, белоруссия, александр скрябин
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Гомель, Белоруссия, Александр Скрябин
Ростов-на-Дону и Гомель стали побратимами

Ростов-на-Дону и Гомель подписали соглашение о побратимстве

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости. Руководство Ростова-на-Дону и белорусского Гомеля подписали соглашение о побратимстве между городами, сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
"Сегодня в рамках визита в Республику Беларусь вместе с председателем Гомельского городского исполнительного комитета Приваловым Владимиром Александровичем подписали соглашение о побратимстве между Ростовом-на-Дону и Гомелем", - написал он в своем Telegram-канале.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Ростовской области в 2026 году реализуют более 220 инициатив жителей
Вчера, 08:51
По его информации, общая история городов началась еще в 2009 году с подписанного соглашения между администрацией Ростова-на-Дону и Гомельским городским исполнительным комитетом Белоруссии.
"За это время наше сотрудничество переросло в крепкий побратимский союз. Наши города начали путь сотрудничества, наполненный значимыми событиями и обменом опытом", - отметил Скрябин.
Он уточнил, что развивались торгово-экономические связи, а также создавались мосты дружбы между народами. Жители городов активно участвовали в различных форумах, где обсуждали важные вопросы и делились лучшими практиками, обменивались опытом предприятий пищевой промышленности, общественного транспорта, коммунальных служб.
"Мы продолжаем наше взаимодействие в сфере культуры, истории и патриотического воспитания. Подписанное сегодня соглашение о побратимстве наших городов придаст новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества между Ростовом-на-Дону и Гомелем, а также станет вкладом в развитие интеграционных процессов союзного государства", - уверен Скрябин.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Слюсарь посетил ведущие машиностроительные предприятия Белоруссии
18 ноября, 12:58
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуГомельБелоруссияАлександр Скрябин
 
 
