СМИ: экс-посол Украины в США отказалась возглавить офис Зеленского

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что не согласится возглавить офис Владимира Зеленского, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в правящей партии "Слуга народа".

"Собеседник в "Слуге народа" сообщил, что... Маркарова отказалась от предложения возглавить офис... (Зеленского - ред.) вместо Андрея Ермака", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Позднее экс-посол в комментарии изданию "Украинская правда" заявила, что этот пост ей и не предлагали, к тому же она, по ее словам, вернулась в частный сектор.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу , который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.