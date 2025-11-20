СМИ: экс-посол Украины в США отказалась возглавить офис Зеленского

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что не согласится возглавить офис Владимира Зеленского, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в правящей партии "Слуга народа".
Ранее в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил что Зеленский принял решение не увольнять главу своего офиса Андрея Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала. Как заявлял ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Ермака на посту главы офиса Зеленского может заменить экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Собеседник в "Слуге народа" сообщил, что... Маркарова отказалась от предложения возглавить офис... (Зеленского - ред.) вместо Андрея Ермака", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Позднее экс-посол в комментарии изданию "Украинская правда" заявила, что этот пост ей и не предлагали, к тому же она, по ее словам, вернулась в частный сектор.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
