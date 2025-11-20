Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-посол Украины в США отказалась возглавить офис Зеленского - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/smi-2056382704.html
СМИ: экс-посол Украины в США отказалась возглавить офис Зеленского
СМИ: экс-посол Украины в США отказалась возглавить офис Зеленского - РИА Новости, 20.11.2025
СМИ: экс-посол Украины в США отказалась возглавить офис Зеленского
Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что не согласится возглавить офис Владимира Зеленского, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:38:00+03:00
2025-11-20T17:38:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
тимур миндич
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729049339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da6a69ac194a04dc0d58b73830dcb95f.jpg
https://ria.ru/20251120/evrmak-2056192003.html
https://ria.ru/20251119/partiya-2056049867.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729049339_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_fbb254749bf17cae484fe2c793a97a4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, тимур миндич, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
СМИ: экс-посол Украины в США отказалась возглавить офис Зеленского

Экс-посол Украины в США Маркарова отказалась возглавить офис Зеленского

© Адміністрація Президента УкраїниОксана Маркарова
Оксана Маркарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Адміністрація Президента України
Оксана Маркарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что не согласится возглавить офис Владимира Зеленского, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в правящей партии "Слуга народа".
Ранее в четверг депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил что Зеленский принял решение не увольнять главу своего офиса Андрея Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала. Как заявлял ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Ермака на посту главы офиса Зеленского может заменить экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Экс-премьер Украины назвал действия главы офиса Зеленского неправомерными
Вчера, 07:24
"Собеседник в "Слуге народа" сообщил, что... Маркарова отказалась от предложения возглавить офис... (Зеленского - ред.) вместо Андрея Ермака", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Позднее экс-посол в комментарии изданию "Украинская правда" заявила, что этот пост ей и не предлагали, к тому же она, по ее словам, вернулась в частный сектор.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Партия "Слуга народа" призвала Зеленского очистить окружение
19 ноября, 15:58
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийТимур МиндичАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала