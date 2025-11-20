Залужный на фоне скандала на Украине отказал Ермаку во встрече, пишут СМИ

"Ермак, по всей видимости, стремится укрепить свою поддержку в правительстве. Он пытался организовать встречу с... Залужным... По словам чиновника, в просьбе о встрече было отказано", - говорится в сообщении.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.