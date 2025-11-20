Рейтинг@Mail.ru
Залужный на фоне скандала на Украине отказал Ермаку во встрече, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
14:08 20.11.2025
Залужный на фоне скандала на Украине отказал Ермаку во встрече, пишут СМИ
Залужный на фоне скандала на Украине отказал Ермаку во встрече, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Залужный на фоне скандала на Украине отказал Ермаку во встрече, пишут СМИ
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак запрашивал встречу с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, однако получил отказ,... РИА Новости, 20.11.2025
в мире, украина, великобритания, лондон, тимур миндич, андрей ермак, валерий залужный, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, вооруженные силы украины, дело миндича
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Тимур Миндич, Андрей Ермак, Валерий Залужный, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Вооруженные силы Украины, Дело Миндича
Залужный на фоне скандала на Украине отказал Ермаку во встрече, пишут СМИ

AP: Залужный на фоне скандала на Украине отказал Ермаку во встрече в Лондоне

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак запрашивал встречу с экс-главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, однако получил отказ, утверждает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на близкого к Залужному чиновника.
Ранее украинское издание "Бабель" сообщало, что Ермак на фоне коррупционного скандала на Украине летит в Лондон, где встретится с Залужным.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
12 ноября, 13:19
"Ермак, по всей видимости, стремится укрепить свою поддержку в правительстве. Он пытался организовать встречу с... Залужным... По словам чиновника, в просьбе о встрече было отказано", - говорится в сообщении.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Раде заявили о риске нового "майдана" на Украине
Вчера, 13:44
 
В миреУкраинаВеликобританияЛондонТимур МиндичАндрей ЕрмакВалерий ЗалужныйНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВооруженные силы УкраиныДело Миндича
 
 
