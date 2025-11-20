В ФСБ отметили большой вклад "Смерша" в проведение Нюрнбергского процесса

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" внесла большой вклад в подготовку и проведение Нюрнбергского процесса, рассказал начальник Центрального архива Федеральной службы безопасности России Николай Иванов.

После учреждения 8 августа 1945 года Международного военного трибунала заботой отечественных спецслужб и, в частности, военной контрразведки стало обеспечение деятельности и безопасности советской делегации в период ее пребывания в американской зоне, где располагался город Нюрнберг - место процесса над главными нацистскими военными преступниками, отметил Иванов , выступая в четверг в Москве на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".

До начала заседания Нюрнбергского трибунала начальник Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш" Наркомата обороны СССР генерал-полковник Виктор Абакумов "был детально проинформирован о важнейших вопросах организации работы советской делегации, о проблемах связи и особенностях обеспечения безопасности при перемещении по городу сотрудников аппарата, военнослужащих, корреспондентов и других официальных лиц", сказал Иванов.

"Были установлены контакты с американской оккупационной администрацией - в частности, были высказаны замечания о слабом наблюдении за арестованными при нахождении их в камерах и получены заверения об усилении режима", - добавил начальник ЦА ФСБ

Такие замечания не были лишними, ведь после оглашения приговора в Нюрнберге бывший начальник Германского трудового фронта Роберт Лей и бывший вице-канцлер, экс-рейхсминистр авиации Герман Геринг сумели покончить жизнь самоубийством, отметил Иванов.

Советские контрразведчики доставили из Советского Союза в Нюрнберг в качестве главных обвиняемых бывшего заместителя министра пропаганды Германии Ганса Фриче и гросс-адмирала Эриха Редера.

"Для решения этой задачи была сформирована оперативная группа во главе с заместителем начальника следственного отдела ГУКР "Смерш" полковником Лихачевым, в состав которой были включены 10 военных контрразведчиков, переодетых в форму красноармейцев. Обвиняемых в самолете сопровождали и следователи, и 1 ноября 1945 года Фриче и Редер были доставлены в Берлин и по акту переданы американским военным властям", - рассказал Иванов.

"Смерш" проводил большую работу по отбору документов для Нюрнбергского процесса, подчеркнул начальник ЦА ФСБ. Так, в декабре 1945 года в наркомат иностранных дел СССР был направлен русский перевод материалов из канцелярии бывшего рейхсминистра восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга о политике на Востоке, в частности на Кавказе за 1942 год, а также перевод немецкого отчета оперативной группы А полиции безопасности и СД (айнзатцгруппы А) об уничтожении еврейского населения на территории Белоруссии, Ленинградской области , Латвии, Литвы и Эстонии за период с 16 октября 1941 года по 31 января 1942 года, добавил Иванов.

"Для использования в суде Международного трибунала фотокопии и переводы названных документов оформили в ГУКР "Смерш" по всем нормам международной юридической практики. В Международный военный трибунал были направлены копии судебно-медицинских экспертиз мест массового захоронения жертв немецкой оккупации в Смоленске и его окрестностях", - сказал начальник ЦА ФСБ.

Советские военные контрразведчики разыскивали свидетелей зверств немецко-фашистских захватчиков над гражданами СССР, и в обвинительных материалах не только Нюрнбергского, но и других процессов были использованы документы, собранные и подготовленные военными контрразведчиками, отметил Иванов.

"В первые послевоенные годы материалы органов "Смерш" легли в основу доказательной базы на процессах над главными японскими военными преступниками в Токио в мае 1946 - ноябре 1948 годов и в Хабаровске - над бывшими военнослужащими японской армии, обвинявшимися в подготовке и применении бактериологического оружия, в декабре 1949 года", - сказал начальник ЦА ФСБ.

Нюрнбергский процесс закончился суровым приговором и предостережением всем агрессорам, дав отповедь идеологии, политике и практике фашизма, подчеркнул Иванов.