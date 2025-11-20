Рейтинг@Mail.ru
В ФСБ отметили большой вклад "Смерша" в проведение Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/smersh-2056426467.html
В ФСБ отметили большой вклад "Смерша" в проведение Нюрнбергского процесса
В ФСБ отметили большой вклад "Смерша" в проведение Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 20.11.2025
В ФСБ отметили большой вклад "Смерша" в проведение Нюрнбергского процесса
Советская военная контрразведка "Смерш" внесла большой вклад в подготовку и проведение Нюрнбергского процесса, рассказал начальник Центрального архива... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:32:00+03:00
2025-11-20T20:32:00+03:00
нюрнберг
ссср
германия
николай иванов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839167309_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f896720f2ac1d3da2056fe8759ac8786.jpg
https://ria.ru/20251120/sinhronist-2056243202.html
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056171977.html
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056236467.html
нюрнберг
ссср
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839167309_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7a4b765626b3ffd394e38adc5324bf38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нюрнберг, ссср, германия, николай иванов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Нюрнберг, СССР, Германия, Николай Иванов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В ФСБ отметили большой вклад "Смерша" в проведение Нюрнбергского процесса

Иванов: "Смерш" внес большой вклад в проведение Нюрнбергского процесса

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУдостоверение сотрудника контрразведки Смерш
Удостоверение сотрудника контрразведки Смерш - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Удостоверение сотрудника контрразведки Смерш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" внесла большой вклад в подготовку и проведение Нюрнбергского процесса, рассказал начальник Центрального архива Федеральной службы безопасности России Николай Иванов.
После учреждения 8 августа 1945 года Международного военного трибунала заботой отечественных спецслужб и, в частности, военной контрразведки стало обеспечение деятельности и безопасности советской делегации в период ее пребывания в американской зоне, где располагался город Нюрнберг - место процесса над главными нацистскими военными преступниками, отметил Иванов, выступая в четверг в Москве на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Синхронист рассказал, как отбирали переводчиков для работы на Нюрнберге
Вчера, 11:33
До начала заседания Нюрнбергского трибунала начальник Главного управления контрразведки (ГУКР) "Смерш" Наркомата обороны СССР генерал-полковник Виктор Абакумов "был детально проинформирован о важнейших вопросах организации работы советской делегации, о проблемах связи и особенностях обеспечения безопасности при перемещении по городу сотрудников аппарата, военнослужащих, корреспондентов и других официальных лиц", сказал Иванов.
"Были установлены контакты с американской оккупационной администрацией - в частности, были высказаны замечания о слабом наблюдении за арестованными при нахождении их в камерах и получены заверения об усилении режима", - добавил начальник ЦА ФСБ.
Такие замечания не были лишними, ведь после оглашения приговора в Нюрнберге бывший начальник Германского трудового фронта Роберт Лей и бывший вице-канцлер, экс-рейхсминистр авиации Герман Геринг сумели покончить жизнь самоубийством, отметил Иванов.
Советские контрразведчики доставили из Советского Союза в Нюрнберг в качестве главных обвиняемых бывшего заместителя министра пропаганды Германии Ганса Фриче и гросс-адмирала Эриха Редера.
"Для решения этой задачи была сформирована оперативная группа во главе с заместителем начальника следственного отдела ГУКР "Смерш" полковником Лихачевым, в состав которой были включены 10 военных контрразведчиков, переодетых в форму красноармейцев. Обвиняемых в самолете сопровождали и следователи, и 1 ноября 1945 года Фриче и Редер были доставлены в Берлин и по акту переданы американским военным властям", - рассказал Иванов.
"Смерш" проводил большую работу по отбору документов для Нюрнбергского процесса, подчеркнул начальник ЦА ФСБ. Так, в декабре 1945 года в наркомат иностранных дел СССР был направлен русский перевод материалов из канцелярии бывшего рейхсминистра восточных оккупированных территорий Альфреда Розенберга о политике на Востоке, в частности на Кавказе за 1942 год, а также перевод немецкого отчета оперативной группы А полиции безопасности и СД (айнзатцгруппы А) об уничтожении еврейского населения на территории Белоруссии, Ленинградской области, Латвии, Литвы и Эстонии за период с 16 октября 1941 года по 31 января 1942 года, добавил Иванов.
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Главный обвинитель от СССР в Нюрнберге вдохновлялся наказом старого еврея
Вчера, 02:59
"Для использования в суде Международного трибунала фотокопии и переводы названных документов оформили в ГУКР "Смерш" по всем нормам международной юридической практики. В Международный военный трибунал были направлены копии судебно-медицинских экспертиз мест массового захоронения жертв немецкой оккупации в Смоленске и его окрестностях", - сказал начальник ЦА ФСБ.
Советские военные контрразведчики разыскивали свидетелей зверств немецко-фашистских захватчиков над гражданами СССР, и в обвинительных материалах не только Нюрнбергского, но и других процессов были использованы документы, собранные и подготовленные военными контрразведчиками, отметил Иванов.
"В первые послевоенные годы материалы органов "Смерш" легли в основу доказательной базы на процессах над главными японскими военными преступниками в Токио в мае 1946 - ноябре 1948 годов и в Хабаровске - над бывшими военнослужащими японской армии, обвинявшимися в подготовке и применении бактериологического оружия, в декабре 1949 года", - сказал начальник ЦА ФСБ.
Нюрнбергский процесс закончился суровым приговором и предостережением всем агрессорам, дав отповедь идеологии, политике и практике фашизма, подчеркнул Иванов.
Нюрнбергский процесс - суд над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Работу трибунала широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 приговорили к смертной казни через повешение.
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс — 80 лет спустя - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс — 80 лет спустя
Вчера, 11:05
 
НюрнбергСССРГерманияНиколай ИвановФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала