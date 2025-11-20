Мира на Украине без уступок территорий не будет, считает глава МИД Словакии

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Достижение мира на Украине без соглашения о территориальных уступках невозможно, считает министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

По его мнению, конфликт в замороженном состоянии лучше, чем в активной фазе. Бланар заявил, что Словакия будет поддерживать поиск дипломатических путей разрешения ситуации на Украине.