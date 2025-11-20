Мира на Украине без уступок территорий не будет, считает глава МИД Словакии

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Достижение мира на Украине без соглашения о территориальных уступках невозможно, считает министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
В декабре 2024 года президент Словакии Петер Пеллегрини выразил мнение о том, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. В октябре 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева.
"Мое личное мнение заключается в том, что эта война уже так далеко зашла, что без соглашения о каких-то территориальных уступках не будет возможно достижение мира", - сказал Бланар журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС в четверг.
По его мнению, конфликт в замороженном состоянии лучше, чем в активной фазе. Бланар заявил, что Словакия будет поддерживать поиск дипломатических путей разрешения ситуации на Украине.
