Мира на Украине без уступок территорий не будет, считает глава МИД Словакии - РИА Новости, 20.11.2025
22:32 20.11.2025
Мира на Украине без уступок территорий не будет, считает глава МИД Словакии
Мира на Украине без уступок территорий не будет, считает глава МИД Словакии
Достижение мира на Украине без соглашения о территориальных уступках невозможно, считает министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:32:00+03:00
2025-11-20T22:32:00+03:00
в мире
украина
словакия
киев
роберт фицо
евросоюз
украина
словакия
киев
в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Киев, Роберт Фицо, Евросоюз
Мира на Украине без уступок территорий не будет, считает глава МИД Словакии

Глава МИД Словакии Бланар: мир на Украине невозможен без территориальных уступок

© AP Photo / Denes Erdos
Мужчина с флагом Словакии
© AP Photo / Denes Erdos
Мужчина с флагом Словакии . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Достижение мира на Украине без соглашения о территориальных уступках невозможно, считает министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.
В декабре 2024 года президент Словакии Петер Пеллегрини выразил мнение о том, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта. В октябре 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева.
"Мое личное мнение заключается в том, что эта война уже так далеко зашла, что без соглашения о каких-то территориальных уступках не будет возможно достижение мира", - сказал Бланар журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС в четверг.
По его мнению, конфликт в замороженном состоянии лучше, чем в активной фазе. Бланар заявил, что Словакия будет поддерживать поиск дипломатических путей разрешения ситуации на Украине.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России
8 ноября, 15:47
 
