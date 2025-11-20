Крупные банки высказались против скидок за счет маркетплейсов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы, за исключением на социально значимую и собственную продукцию платформ, но при этом скидки не должны зависеть от способа оплаты, следует из обращения, которое есть в распоряжении у РИА Новости.

« Андрей Костин, Станислав Близнюк, "Необходимо предусмотреть прямую обязанность маркетплейсов устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах вне зависимости от используемого для оплаты электронного средства платежа", - говорится в письме, подписи под которым поставили Герман Греф Владимир Верхошинский и Сергей Хотимский.

Как считают авторы обращения, такая мера позволит пресечь "недобросовестную практику маркетплейсов" давать скидки при использовании платежных карт аффилированных с ними банков и обеспечит равные условия для клиентов всех банков.

"Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических цифровых платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и на косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)", - также говорится в письме.

Финансисты допускают, что исключение можно сохранить для собственных товаров маркетплейсов, реализуемых на их посреднических цифровых платформах, и социально значимых категорий товаров. Однако и такие скидки не должны быть связаны со средством платежа или банком, выпустившим его.

По мнению глав банков, предлагаемые меры не приведут к удорожанию товаров и при этом позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.

В пресс-службе Совкомбанка сообщили РИА Новости, что "так называемые скидки при оплате кэптивными картами являются ни чем иным, как незаконной наценкой при оплате картами других банков". "Расходы потребителей растут, ускоряется инфляция. Ссылки на то, что это является обычной практикой в ритейле не могут быть использованы для субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Это очевидный монополизм, который наносит долгосрочный урон потребителям, банкам и подрывает однородность платежной системы страны", - сказали в банке.

Ранее в ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты. А глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают электронные платформы, в том числе при оплате картами банков маркетплейсов.

После в ЦБ пояснили, что регулятор никогда не выступал против скидок на маркетплейсах, но считает справедливыми их по картам всех банков. ЦБ считает, что скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента, но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент.