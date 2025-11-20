Рейтинг@Mail.ru
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 20.11.2025 (обновлено: 16:55 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/siyyarto-2056366035.html
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции, заявил Сийярто
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.11.2025
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции, заявил Сийярто
Венгрия требует от Киева отчета, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине, где разразился один из крупнейших за всю... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:49:00+03:00
2025-11-20T16:55:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_55fac889f179562cc7d72d63dad65b8e.jpg
https://ria.ru/20251120/siyyarto-2056362162.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051151932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa0ac9e0bed34def2976344361c9dee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия требует от Киева отчет, сколько денег ЕС ушло на коррупцию

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Венгрия требует от Киева отчета, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине, где разразился один из крупнейших за всю историю Европы коррупционных скандалов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети. Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа, сколько денег из дотаций Евросоюза потребила коррумпированная система власти, действующая на Украине", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС.
Министр подчеркнул, что на Украине сейчас разворачивается "один из самых серьёзных коррупционных скандалов в истории европейской политики".
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Сийярто назвал коррупционный скандал на Украине одним из самых крупных
Вчера, 16:40
 
В миреУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала