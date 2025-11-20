Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Венгрия требует от Киева отчета, сколько денег европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети на Украине, где разразился один из крупнейших за всю историю Европы коррупционных скандалов, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.