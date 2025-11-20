https://ria.ru/20251120/siluanov-2056295359.html
Силуанов рассказал об ответе в случае экспроприации российских активов
Силуанов рассказал об ответе в случае экспроприации российских активов - РИА Новости, 20.11.2025
Силуанов рассказал об ответе в случае экспроприации российских активов
Ответный план РФ на случай экспроприации ЕС российских активов сформирован в правительстве, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 20.11.2025
экономика
россия
антон силуанов
Силуанов рассказал об ответе в случае экспроприации российских активов
Силуанов: ответ РФ в случае экспроприации активов сформирован в правительстве