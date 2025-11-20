Сийярто заявил, что ЕС работает над 20-м пакетом антироссийских санкций

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Евросоюз, еле приняв 19-й пакет антироссийских санкций, уже работает над 20-м, желая включить в него нефть и атомную энергетику РФ, для Венгрии это "красные линии", Будапешт не позволит их принять, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.